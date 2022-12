"Tylko grawitacja trzymała mnie przy ziemi". Poruszający wpis syna Jana Nowickiego

Jan Nowicki był jednym z najwybitniejszych polskich aktorów teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Wystąpił w kilkudziesięciu filmach i sztukach teatralnych. Zmarł w wieku 83 lat.

Jednym z jego najważniejszych występów była główna rola w filmie "Wielki Szu" Sylwestra Chęcińskiego, gdzie Nowicki wcielił się w karcianego szulera. Aktor zyskał popularność także dzięki rolom w "Sanatorium pod Klepsydrą", "Panu Wołodyjowskim" i "Sztosie". Nowicki przez lata związany był też z kręgiem twórców kabaretu Piwnica pod Baranami.

Syn aktora: Dziękuję

Łukasz Nowicki, który podobnie jak ojciec jest aktorem, podziękował wszystkim za wsparcie.

"'Możemy nie gadać często, możemy długo się nie widzieć, ale świadomość że gdzieś tam jesteś jest dla mnie jak grawitacja. Pionizuje, nadaje sens tej dziwnej układance jaką jest życie'. Przepraszam że cytuje sam siebie. To fragment z ostatniej strony książki Ojca 'Moje Psie Myśli'. Może to nieskromne, ale tak jest łatwiej. Wczoraj utraciłem ten pion. Gdy rankiem Olga przekazała mi wiadomość o śmierci Taty długo siedziałem na kancie łóżka w hotelu, próbując odzyskać równowagę. Tylko grawitacja trzymała mnie przy ziemi… zastygłem…" – napisał na Instagramie.

"Dziękuje za setki wiadomości, kondolencji- od przyjaciół, bliskich, od tych z którymi od lat nie mam już kontaktu. Za wsparcie, za dobre słowo, za gotowość do pomocy gdyby zaszła taka potrzeba. Dziękuje tez Tym z Was których nie znam, a którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych przesłali czułość i otuchę. Wybaczcie ze śle podziękowania w tej formie. Tu i teraz. Zbiorczo. Ale nie mam siły inaczej. Wczoraj nie odpisywałem, nie odbierałem telefonów, nie oddzwaniałem. Wczoraj żegnałem się z Tatą. SAM. To był nasz czas... Dziękuję" – dodał Łukasz Nowicki.

instagram

Pogrzeb Jana Nowickiego

Jak poinformował we wpisie syn zmarłego aktora, uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę 14 grudnia w Kowalu. O godz. 13 odbędzie się nabożeństwo żałobne w kościele parafialnym, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu.