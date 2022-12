Abp Gądecki o wojnie na Ukrainie: Wszyscy jesteśmy pokonani

Modlitwa o pokój na Ukrainie towarzyszyła procesji światła w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w Poznaniu. Procesję prowadził abp Gądecki.

– Na skutek wojny wszyscy jesteśmy pokonani. Nawet ci, którzy nie biorą w niej udziału i którzy stoją i przyglądają się z boku temu horrorowi, nie angażując się w celu zaprowadzenia pokoju – mówił przewodniczący Episkopatu Polski.

W procesji przez Most Biskupa Jordana wzięli udział mieszkańcy Poznania, a także strażacy z różnych miejscowości archidiecezji. Przed figurą Niepokalanej, górującą nad miejscem, gdzie istniała pierwsza na ziemiach polskich kaplica chrześcijańska w grodzie księcia Mieszka I, strażacy złożyli wiązankę kwiatów.

Abp Gądecki: Maryjo, pokrzep uchodźców

– Przez Twoje, o Matko Zbawiciela, wstawiennictwo, prosimy o pokój dla Ukrainy. Pociesz wszystkie rodziny w żałobie. Pokrzep uchodźców i osoby zmuszone do ucieczki. Uzdrów zranionych na duszy – modlił się abp Gądecki.

Metropolita poznański nawiązał do modlitwy rzymian przed figurą Niepokalanej. – Jak mieszkańcy Rzymu, którzy w dniu dzisiejszym gromadzą się co roku na Placu Hiszpańskim przed maryjną kolumną wzniesioną tam na pamiątkę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, tak i my stajemy dzisiaj z naręczem kwiatów przed statuą Niepokalanej, aby złożyć hołd Tej, która – na mocy zasług swojego Syna Jezusa Chrystusa – została zachowana od grzechu pierworodnego i wszelkie zmazy grzesznej – mówił abp Gądecki.

"Niech światło wiary oświeca nasze dni"

W akcie oddania się Niepokalanej prosił, by Maryja pomagała ludziom wsłuchiwać się w głos Chrystusa, aby "wołanie ubogich nie spotykało się z naszą obojętnością, cierpienie chorych i potrzebujących nie uchodziły naszej uwadze, aby poruszała nas samotność ludzi starszych i bezbronność dzieci, aby każde ludzkie życie było zawsze przez nas otaczane czcią".

– Spraw także, abyśmy my sami nie zagubili celu naszej ziemskiej wędrówki. Niech łagodne światło wiary oświeca nasze dni – podkreślił abp Gądecki.

