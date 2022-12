"Nie przyniesie nam sukcesu w wyborach". Bielan ostrzega Zjednoczoną Prawicę

W rządzie od dłuższego czasu istnieje poważna różnica zdań, co do strategii obranej przez premiera Mateusza Morawieckiego w negocjacjach z Unią Europejską. Solidarna Polska domaga się zaostrzenia kursu wobec Brukseli, z użyciem prawa weta włącznie. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości opowiadają się za bardziej miękkim, negocjacyjnym podejściem do rozmów z Komisją Europejską.

Konflikt w Zjednoczonej Prawicy coraz częściej wychodzi poza sejmowe gabinety. Politycy Solidarnej Polski krytykują w mediach premiera Morawieckiego czy prezydenta Dudę nie stroniąc od mocnych słów.

Tymczasem lider Partii Republikańskiej, która również tworzy Zjednoczoną Prawicę, apeluje o spokój oraz jedność przed zbliżającymi się wyborami.

– Politycy są ludźmi często ambitnymi i rywalizują ze sobą, natomiast ważne żebyśmy nie przekraczali pewnej miary, żebyśmy się nie obrzucali inwektywami i żeby w każdym wywiadzie prasowym nie skupiać się na atakach na członków własnego obozu, zapominając o konkurencji, bo to nie przyniesie nam sukcesu w wyborach – ostrzegł Adam Bielan w „Salonie politycznym Trójki”.

Napięcie w rządzie

Bielan przyznał, że w rządzie istnieje poważne napięcie "między politykami Solidarnej Polski a niemal wszystkimi innymi liderami naszego obozu". Wskazują na to krytyczne wypowiedzi polityków Zbigniewa Ziobry pod adresem premiera, prezydenta, Jarosława Kaczyńskiego czy ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka.

Jak jednak wskazał polityk, taka atmosfera wzajemnej nieufności może poważnie podkopać szansę na wygraną w przyszłorocznych wyborach.

– Warunkiem podstawowym zwycięstwa w przyszłym roku jest jedność i to, żebyśmy grali do jednej bramki, nawiązując tutaj do analogii piłkarskiej, bo jesteśmy w trakcie mundialu. Dla mnie jest czymś naturalnym, że w szerokim obozie politycznym istnieją pewne różnice polityczne, programowe. Gdyby było inaczej, tworzylibyśmy jedną partię i że są napięcia personalne, nie wszyscy muszą się lubić – stwierdził.

Czytaj też:

Bielan: Nie patrzymy na UE przez różowe okulary



Czytaj też:

Szydło chce zostać prezydentem? Bielan: Polityk planuje, Bóg się śmieje