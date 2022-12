Prof. Nowak: Donald Tusk prowadził zbrodniczą działalność

– Donald Tusk czy Radosław Sikorski występują z podniesionym czołem a raczej, jak się dawniej mówiło z miedzianym czołem, czyli bez najmniejszego najmniejszych oznak wstydu za swoją, powiem wprost, zbrodniczą działalność na czele polskiej polityki w latach 2007-2014 czy 15. Że samo przypominanie faktów do jakiego stopnia upodlił się Donald Tusk podlizując się polityce Putina, żeby zadowolić swoich mocodawców z Berlina – mówił prof. Nowak w rozmowie z radiem Wnet.

Wykładowca UJ przypomniał, że Donald Tusk jako pierwszy złamał tradycję zapoczątkowaną przez Jana Olszewskiego polegającą na tym, że na kierunku wschodnim każdy nowy premier w pierwszej kolejności udawał się najpierw do Kijowa, a dopiero potem do Moskwy. Tusk zrobił odwrotnie. Przypomnijmy, że polityka Donalda Tuska wobec Rosji jest od miesięcy przypominana przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.

– Miało to konkretnie i niesłychanie ważne, w tamtym momencie, znaczenie. Przypomnę to był sam początek 2008 roku, kiedy Rosja po raz pierwszy tak brutalnie przystawiła pistolet gazowy do głowy Ukrainy. Putin grożąc zakręceniem kurka z gazem, chciał wymusić zmianę pro-niepodległościowej polityki ówczesnego rządu Ukrainy. I przyjazd w takim momencie Donalda Tuska nie do Kijowa tylko do Moskwy […] było niesłychanie wyraźną manifestacją polityki nowego rządu w Polsce, że tylko Moskwa się dla nas liczy jako partner na Wschodzie – mówił historyk.

Komisja ds. rosyjskich wpływów

Pod koniec listopada premier Morawiecki oraz Jarosław Kaczyński ogłosili plan powołania komisji do zbadania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP od 2007 roku. Politycy, że w czasach rządu Platformy Obywatelskiej i PSL doszło do wyraźnego zacieśniania więzi z Rosją Władimira Putina.

– Ta sprawa stała się przedmiotem kontrowersji i dobrze by było, gdyby wszystkie sprawy z tym związane, wszystkie problemy zostały wyjaśnione – powiedział prezes PiS.

