Premier: Kto oszczędza na armii - ten zapłaci słony rachunek

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak spotkali się dziś w Morągu (województwo warmińsko-mazurskie) z żołnierzami 20. Brygady Zmechanizowanej – jednostki, do której trafiły pierwsze egzemplarze koreańskich czołgów K2. Żołnierze otrzymali 10 czołgów K2 Black Panther.

Premier: Nowoczesny sprzęt za rozsądną cenę

"Rząd Prawo i Sprawiedliwość w rekordowym tempie dozbraja Wojsko Polskie" – podkreślił w facebookowym wpisie premier Mateusz Morawiecki.

"Dziś przekazaliśmy pierwszą partię koreańskich czołgów K9 20. Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej w Morągu. To świetny zakup pod wieloma względami – są kompatybilne ze sprzętem NATO, bardzo nowoczesne i mają rozsądną cenę. Polska jest bezpieczna, ale z miesiąca na miesiąc staje się jeszcze bezpieczniejsza. Dzięki naszej dyplomacji, sile sojuszy, wzmacnianiu gospodarki i dywersyfikacji dostaw energii, ale przede wszystkim – realizowanym zbrojeniom" – podkreśla szef rządu.

Polityk wskazał, że "wszyscy sąsiedzi Rosji i Ci, którzy chcieli robić z nimi interesy za wszelką cenę, zdają sobie już sprawę, jakim jest ona zagrożeniem". "Kto oszczędza na armii – ten zapłaci słony rachunek" – akcentuje Morawiecki.

"Chcemy mieć tak silną armię, by nikomu nie przyszło do głowy, by nas zaatakować. Ale w parze z silną armią musi iść silny budżet" – zaznacz premier.

"Dlatego dziękuję Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Finansów oraz wicepremierowi Mariusz Błaszczak i minister Magdalenie Rzeczkowskiej za współpracę przy stworzeniu Funduszu Obrony Narodowej. W przyszły roku Polska, obok USA, będzie w czołówce państw świata jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia w stosunku do PKB. Zdajemy egzamin z odpowiedzialności, wiarygodności i solidarności wobec naszych sojuszników, a przede wszystkim – Polaków" – podsumował Mateusz Morawiecki.