Sondaż. Wysokie prowadzenie PiS, zacięta rywalizacja Hołowni i Konfederacji

Z badania przeprowadzonego przez pracownię Social Changes dla portalu wPolityce.pl wynika, że gdyby wybory odbyły się w niedzielę wygrałby PiS z wynikiem 38 proc. Partia kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego delikatnie straciła poparcie w stosunku do poprzedniego badania.

W Sejmie znalazłyby się jeszcze cztery ugrupowania. Koalicja Obywatelska zyskała 1 pkt. proc, Konfederacja utrzymała poparcie z poprzedniej ankiety, a Lewica i Polska 2050 straciły po 1 pkt. proc.

PiS stabilnie, Konfederacja goni Hołownię

Wyniki najnowszego sondażu pracowni Social Changes dla w.Polityce.pl (bez niezdecydowanych) prezentują się następująco:

Zjednoczona Prawica (PiS, Solidarna Polska) – 38 proc. (spadek o 2 pkt. proc.)

Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni) – 27 proc. (w dół o 1 pkt. proc.)

Polska 2050 Szymona Hołowni – 10 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.)

Konfederacja (KORWiN, Ruch Narodowy, Korona, Wolnościowcy) – 9 proc. (wzrost o 1 pkt. proc.)

Lewica (Nowa Lewica, Razem) – 8 proc. (bez zmian.)

Pod progiem po raz kolejny znalazło się PSL z wynikiem 4 proc. Kukiz’15 zanotował 2-procentowe poparcie, a Porozumienie Jarosława Gowina 1 proc.

Deklarowana frekwencja wyniosłaby 59 proc., co oznacza wzrost o 2 punkty procentowe.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach od 2 do 5 grudnia 2022 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1071 osób.

Sondaż dla Onetu

Z kolei w opublikowanym także w piątek badaniu pracowni IBRIS dla Onetu Zjednoczona Prawica wygrywa z poparciem 32,9 proc. Polaków.

Drugie miejsce tradycyjnie należy do Koalicji Obywatelskiej. Chęć oddania głosu na KO deklaruje 26,4 proc. badanych, co oznacza spadek poparcia o 1,2 pkt proc.

Na trzecim miejscu ponownie znalazła się Lewica z poparciem 9,4 proc. badanych. Oznacza to, że formacja Włodzimierza Czarzastego straciła 0,7 proc.

Co ciekawe poparcie traci również kolejna w zestawieniu Polska 2050. Na ugrupowanie Szymona Hołowni planuje oddać głos 9,2 proc. ankietowanych. Poprzednim razem było to natomiast 9,6 proc. To już kolejna strata z rzędu w badaniu IBRiS, jaką notuje Hołownia.

Do Sejmu weszłyby jeszcze dwie partie, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Konfederacja. Swój głos na PSL oddałoby 6,2 proc. ankietowanych, co sprawia, że jest to spadek o 0,4 pkt proc.

Konfederacja jest jedynym ugrupowaniem, które notuje wzrost poparcia w sondażu. Partia z wynikiem 5,5 proc. wchodzi do Sejmu (poprzednim razem ugrupowanie uzyskało 4,3 proc.).

