Medycy w paczkach

Jerzy Karwelis II Dekameronki II Po Polsce krążą listy lekarzy. Jedną można nazwać poznańską, drugą – gdańską.

Na tych listach znajdują się upakowani medycy, których ma – zbiorowo – osądzić dana izba lekarska. „Lista poznańska” jest krótsza – 19 nazwisk, „lista gdańska” to kobyła – 52 nazwiska. Masowe procesy, gdy sprawę załatwia się hurtowo, to tradycja reżimów totalitarnych. Można to było zobaczyć na chińskich stadionach i sowieckich kazamatach. Sprawę załatwia się od razu, wina jest równa. Tak mamy i teraz. Za co ich będą sądzić? Za podpisanie listu nawołującego władze do pozostawienia decyzji o zaszczepieniu samym zaszczepionym. Przestępstwo, jak widać, poważne.