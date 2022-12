Jak Polska ma funkcjonować w Europie

Po pierwsze

P arę lat temu śp. Jarosław Marek Rymkiewicz powiedział, że polskość to straszna siła, która nas sobie wybiera i nami rządzi, której nie potrafimy się oprzeć. Miał pewnie na myśli siłę naszej kultury i siłę naszej tradycji republikańskiej. Rzecz jasna, nie wystarczy się poddać sile polskości i czekać, aż ona dalej nas poprowadzi. Na pewno Rymkiewicz nie myślał o tym, by Polacy zaprzestali jakiegokolwiek działania, lecz by nie tracili swej tożsamości oraz by w swym postępowaniu dbali o Polskę i jej polskość. Pragnę zauważyć, że dla Polski, która leży tu, gdzie leży, i ma takich sąsiadów, jakich ma, polityka zagraniczna to przede wszystkim sprawy bezpieczeństwa. Oczywiście potrzebujemy w MSZ prawników od prawa międzynarodowego i specjalistów od handlu zagranicznego, ale najważniejsze jest dla naszego państwa bezpieczeństwo międzynarodowe. Mało jest w Polsce osób, które mają w tym zakresie wiedzę i doświadczenie. Od chwili wejścia do NATO staliśmy się krajem frontowym sojuszu. Z tego wynikają pewne zadania dla MSZ i dla MON. Okres od 22 lutego tego roku to czas, który o tym przypomina dobitnie, bo graniczymy z dwiema walczącymi stronami. Niestety, nie widzę, by ktoś wyciągał wnioski z nowej sytuacji dla składu, struktury i kierunku pracy naszej dyplomacji. Zastanówmy się, co trzeba zrobić, by nasz kraj miał ważną pozycję w Europie?

Potrzeba diagnozy sytuacji międzynarodowej i sytuacji naszego państwa. To znaczy, trzeba zdefiniować nie tylko nasze cele, lecz także interesy kilku dużych państw w Europie, bo one wpływają na naszą sytuację. Analizy interesów – bo nie można tego ograniczać do streszczania wypowiedzi dyplomatów. Trzeba sobie jasno uświadomić, że relacje z naszym krajem, np. Rosji, Niemiec czy Francji, nie wynikają z lepszego czy gorszego stanu relacji bilateralnych.