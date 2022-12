Powołania, wojna, stopa proc., Patriot, Chiny, USA. Podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl

Jak co tydzień, przedstawiamy subiektywne zestawienie najważniejszych wydarzeń z kraju i ze świata. Tylko u nas rysunek Cezarego Krysztopy.

Stopa procentowa bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopę referencyjną w Polsce na poziomie 6,75 proc. – podał w środę Narodowy Bank Polski (NBP). Jednocześnie RPP w swojej nowej prognozie ocenia, że w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo.

Systemy Patriot. Jest porozumienie

W środę odbyły się rozmowy minister Christine Lambrecht i szefa polskiego MON Mariusza Błaszczaka ws. systemów Patriot. Osiągnięto wstępne porozumienie. Po odrzuceniu propozycji Warszawy (obejmującej rozmieszczenie systemów obrony przeciwrakietowej na Ukrainie), Niemcy potwierdziły przekazanie sprzętu do Polski.

Powołania do wojska

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało założenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz liczby osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych. że ćwiczenia nie będą obowiązkowe. Osoby mają być zapraszane do wojskowych centrów rekrutacji, gdzie zostanie im przedstawiona propozycja ćwiczeń rezerwy.

Ataki na infrastrukturę krytyczną Ukrainy

Rosja zniszczyła ponad jedną trzecią systemu energetycznego Ukrainy, pogrążając najbardziej narażoną ludność w zimno i ciemność wraz z nadejściem mrozu – powiedział przekazał Sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Atak na rosyjskie lotniska

Strategiczne rosyjskie bazy lotnicze w Engels i Riazaniu zostały prawdopodobnie zaatakowane przez drony wysłane z Ukrainy, zabijając trzech rosyjskich żołnierzy. Według amerykańskiego Instytut Studiów nad Wojną (ISW) atakiem na lotniska w Engels i Riazaniu Ukraina zademonstrowała zdolność do uderzenia na tyły Rosjan oraz możliwość przerwania rosyjskiej kampanii ataków na ukraińską infrastrukturę.

Wiceszefowa KE zatrzymana

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Eva Kaili, została zatrzymana w związku z toczącym się śledztwem dotyczącym korupcji. Chodzi o docieranie do urzędników "o znaczącej pozycji politycznej i/lub strategicznej" w PE, wysyłanie im "znacznych kwot pieniędzy" i "wartościowych prezentów".

Czarna lista Twittera

Red. nacz. The Free Press ujawnia, że Twitter miał czarną listę użytkowników, którym ciął zasięgi. Chodziło o osoby o prawicowych poglądach. Dziennikarka zamieściła szereg zdjęć dokumentujących sprawę oraz opisała kilka konkretnych przykładów.

Kurski do Banku Światowego

Były prezes TVP Jacek Kurski objął stanowisko Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie.

Pomnik ofiar tzw. operacji polskiej NKWD

W związku z minioną 85. rocznicą tzw. operacji polskiej NKWD, przeprowadzonej przez Sowietów w latach 1937-1938, w Sokołach na Podlasiu postawiono pierwszy w Polsce pomnik ofiar owej zbrodni. Pomnik został ufundowany z budżetu państwa, konkretnie ze środków którymi dysponuje Kancelaria Premiera.

Merkel o zakończeniu wojny

Cytowana przez agencję UNIAN była kanclerz Niemiec Angela Merkel stwierdziła, że wojna na Ukrainie "zakończy się negocjacjami", bo "wojny kończą się przy stole negocjacyjnym".

Chiny łagodzą politykę "zero COVID"

Władze Chin ogłosiły najbardziej znaczące złagodzenie polityki "zero COVID" od początku tzw. pandemii. Złagodzenie radyklanej polityki nastąpiło po wtorkowym spotkaniu Biura Politycznego Partii Komunistycznej, któremu przewodniczył prezydent Xi Jinping. Wprowadzono szereg zmian. Najważniejsza polega a tym, że zakażeni bez objawów bądź z łagodnymi objawami nie będą już przymusowo wywożeni do tzw. rządowych izolatoriów.

Wybory w USA

w stanie Georgia odbyła się dogrywka wyborcza. Raphael Warnock, senator Demokratów pokonał kandydata Partii Republikańskiej Herschela Walkera w wyborach stanowych do Senatu w Georgii, pieczętując wygraną swojej formacji w Senacie.

Oznacza to, że Demokraci będą reprezentowani w 100-osobowym Senacie przez 51 głosów wobec 49 głosów Republikanów. W Izbie Reprezentantów Republikanie wygrali w stosunku 221 do 213 i to oni będą dysponować większością.

Ewentualny „zamach stanu” w Niemczech

W środę niemieckie media relacjonowały przebieg operacji służb, które miały rozbić grupę planującą dokonanie w tym kraju zamachu stanu. Jak chórem podawały media, ekstremiści chcieli m.in. przeprowadzić szturm na Bundestag (niemiecki parlament) oraz doprowadzić do zatrzymań polityków i sabotażu infrastruktury energetycznej.

Szwajcarski dziennik pisze, że mamy do czynienia z politycznym spektaklem i zwraca jednak uwagę na cały szereg co najmniej dziwnych wątków całej sprawy.

