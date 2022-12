Tusk: Kaczyński naprawdę ma powód, by się bać

Platforma Obywatelska zorganizowała MeetUp, gdzie główną gwiazdą był lider ugrupowania Donald Tusk. – Zorganizowaliśmy się po to, żebyście mieli swoje prawa, żebyście mogli ich bronić. Chciałbym pomóc Wam odzyskać wolność zagarnianą przez władzę. Jednego prawa nie chcę Wam dać - prawa do kapitulacji – mówił były premier.

Tusk w swoim wystąpieniu nawiązał do słów włoskiego pisarza Alberto Moravia, który mówił, że dyktatura to państwo gdzie wszyscy boją się jednego, a jeden boi się wszystkich. – My mamy taką połowiczną dyktaturę. Ponieważ my się go nie boimy, a on boi się nas wszystkich. Wy się nie boicie, wy się nie dacie zniszczyć – mówił, nawiązując tym samym do głośnych słów prezesa PiS.

– On naprawdę ma powód się Was bać. Wygramy ten najważniejszy mecz, bez dogrywki i karnych. Za 10 miesięcy Polska będzie wolna od lęku, wolna od pogardy, wolna od Kaczyńskiego – stwierdził polityk.

Lider PO dodał następnie, że ma w planie cykl spotkań z różnymi grupami przedsiębiorców, podczas których chciałbym ustalić, co powinno być priorytetem zmian prawnych dla przedsiębiorców, które podejmiemy w pierwszych 100 dniach rządów.

Tusk: Rozliczyć PiS

– Polska będzie za chwilę normalna. Pod jednym warunkiem. Jeśli wszyscy, którzy w to wierzą, zaangażują się w 100 procentach, z pełną pasją – stwierdził.

Następnie polityk podkreślił konieczność zjednoczenia się przed wyborami. To już kolejny wyraźny sygnał wysłany przez niego do innych ws. konieczności stworzenia wspólnej listy.– Tak naprawdę chodzi o to, żeby wszyscy ludzie dobrej woli zjednoczyli się w wysiłku wyborczym. Ci, którzy tego nie zrozumieją, zostaną na marginesie tego wielkiego zwycięstwa – kontynuował.

Jednocześnie Tusk zapowiedział rozliczenie obecnej władzy. – Stracimy moralny mandat do sprawowania władzy, jeśli nie rozliczymy tych, którzy zalali Polskę politycznym łajdactwem, bezwzględnością i pogardą – mówił lider PO.

Czytaj też:

Prof. Nowak: Donald Tusk prowadził zbrodniczą działalnośćCzytaj też:

Co po Kaczyńskim? Ponury sondaż dla Zjednoczonej Prawicy