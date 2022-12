"Eurofederaści na sznurkach Berlina". Mocne słowa współpracownika Ziobry

Polski spór z Brukselą m.in. w sprawie funduszy z KPO ciągnie się już od wielu miesięcy. W ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do kilku spotkań ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka z wiceszefową KE Verą Jourovą w sprawie wypłacenia Polsce funduszy z Krajowego Planu Odbudowy.

Choć Polska realizuje kolejne "kamienie milowe", to wciąż nie wiadomo, kiedy popłyną do nas środki z Brukseli. Jednocześnie Warszawa cały czas nie złożyła jeszcze pierwszego wniosku o wypłatę pieniędzy. Wniosek taki miał zostać złożony do końca października, jednak termin został zmieniony.

Romanowski o "eurofederastach"

Trudne relacje z instytucjami UE skomentował w mediach społecznościowych wiceszef resortu sprawiedliwości, polityk Solidarnej Polski, Marcin Romanowski.

twitter

"Nie możemy tańczyć jak nam zagrają eurofederaści na sznurkach Berlina. W polityce zagranicznej liczy się siła" – podkreśla polityk.

"Asertywność przynosi lepsze rezultaty, niż uległość. Ponadto musimy pilnować naszej suwerenności. Powinniśmy wetować do skutku – aż należne pieniądze trafią do Polaków" – dodał wiceminister.

Polska powinna słuchać UE w każdej sprawie?

Stawiać na swoim? Stosować się do wszystkich zaleceń? A może dyskutować i walczyć o kompromis? Spór o praworządność nasuwa pytanie o to, jak polskie władze powinny postępować w kwestiach spornych, co do których Komisja Europejska próbuje narzucić nam swoje zdanie.

W niedawnym badaniu pracowni Social Changes, ankietowanych zadano pytanie: "W jaki sposób polski rząd powinien postępować w relacjach z Unią Europejską?".

45 proc. badanych wybrało odpowiedź: "Polski rząd powinien sprzeciwiać się UE, jeśli jest to w interesie Polski". Zdaniem 31 proc.: "Polski rząd zawsze i bez żadnych wyjątków powinien stosować się do wskazań UE". Z kolei niemal co czwarty (24 proc.) respondent wskazał odpowiedź "trudno powiedzieć".

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1096 osób w dniach od 15 do 18 października 2021 roku.

Czytaj też:

Spór o pożyczkę na KPO. "Nikomu nie zależy na tym, by centralizować Unię"Czytaj też:

Wiceprzewodnicząca PE zatrzymana w sprawie o korupcję