Ziemkiewicz: Nabraliśmy kompleksu bitej żony

Rafał Ziemkiewicz wziął udział w spotkaniu z czytelnikami w Wołominie. Publicysta i pisarz opowiadał o swojej nowej książce pt. Wielka Polska.

Ziemkiewicz: Wybieraliśmy między różnymi rodzajami mniejszego zła

– Nie było dobrze, nie było szansy, wybieraliśmy między różnymi rodzajami mniejszego zła i mam wrażenie, że się do tego strasznie przyzwyczailiśmy – mówił Ziemkiewicz, podsumowując na początku swojego wystąpienia losy Polski w ostatnich wiekach.

– Przyzwyczailiśmy się, że tutaj to nic się nie może udać, że jak cokolwiek próbujemy to zaraz dostaniemy po łbie, że nie należy próbować, bo nie potrafimy. Nabraliśmy takiego kompleksu bitej żony, która przywykła do tego, że się ją bije i uważa, że ona na nic lepszego nie zasługuje, a mąż może jest tyranem, ale jest – stwierdził pisarz.

– Ja to widzę po reakcjach na moją książkę. Jak? Z Unii Europejskiej mielibyśmy wyjść? Jak my byśmy się mieli rozwijać? Jak mielibyśmy żyć? Bez pieniędzy UE? Nauczono nas, że jesteśmy brzydką panną bez posagu, która się musi wdzięczyć – dodał dziennikarz.

"Nie po to nas przyjmowano do UE, żebyśmy się tak szybko rozwijali"

– W najszczerszych patriotycznych intencjach uczono nas, że my to jesteśmy po to żeby cierpieć, żeby ginąć i czerpać z tego masochistyczną satysfakcję moralnego zwycięstwa. Dlatego ciężko do naszej świadomości się przebijają oczywiste rzeczy – podkreślał dalej pisarz.

– Według danych Davos, w ciągu ostatnich 30 lat były tylko dwa kraj na świecie, które notowały nieustający wzrost gospodarczy – pierwszym były Chiny, drugim Polska (...) Nie ma tego w polskiej świadomości – dodał Ziemkiewicz.

– Nie ma tego, co możemy przeczytać w niemieckiej prasie, która jest cokolwiek zaniepokojona polskim wzrostem gospodarczym i tym w jakim tempie Polska odrasta, bo nie tak miało być. Nie po to nas przyjmowano do UE, żebyśmy się tak szybko rozwijali – stwierdził dziennikarz.

