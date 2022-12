Bochenek odpowiada Tuskowi. "Donald nic nie mogę"

Gdy PO chyliła się ku upadkowi i ludzie mieli już dość niszczenia przez was Polski, pan tchórzliwie uciekł do Brukseli – zwrócił się do lidera PO Donalda Tuska rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Podczas sobotniego spotkania w Warszawie, lider Platformy Donald Tusk atakował swoich politycznych przeciwników. – Czy posłuchacie Putina, Kaczyńskiego czy Orbana zawsze znajdziecie teksty przeciwko mniejszościom. Obsesję przeciwko LGBT i figury retoryczne, które mówią, że Zachód jest złem, bo deprawuje ludzi – przekonywał były premier. – Znacie narrację Kaczyńskiego i PiS, ona jest nie podobna, ale jest identyczna, 1:1, jak przekaz, który został zbudowany na Kremlu wiele lat temu i jest powtarzany jak mantra, w kilku miejscach w Europie, także w USA – podkreślał polityk. Bochenek odpowiada liderowi PO Wypowiedzi Tuska skomentował w rozmowie z serwisem wPolityce.pl rzecznik PiS Rafał Bochenek. – Mówiąc o rządzie pasywnym, nieudolnym, Tusk opisał swoje rządy i indolencję całej PO. Wtedy, gdy mógł działać, rozkładał ręce bezradnie…."Donald nic nie mogę" – stwierdził polityk. – Dzisiaj próbuje pan koloryzować ówczesną rzeczywistość licząc na krotką pamięć wyborców… ale spokojnie, będziemy przypominać mierne, szkodliwe efekty pana rządów – mówił dalej Bochenek, zwracając się wprost do lidera Platformy. – Kłamstw nie pozostawimy bez odpowiedzi. Najpierw proszę rozliczyć się ze swoich rządów, bo nigdy Pan tego nie zrobił. Gdy PO chyliła się ku upadkowi i ludzie mieli już dość niszczenia przez Was Polski, Pan tchórzliwie uciekł do Brukseli, obawiając się wyborczej porażki – dodał rzecznik PiS. Na kogo zagłosują Polacy? Ten sondaż jest kluczowy dla opozycji Tymczasem jak wskazuje sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski, gdyby wybory odbyły się w najbliższych dniach, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, na które zagłosowałoby 33,6 proc. respondentów. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, którą wskazało 26,9 proc. ankietowanych, a na najniższym miejscu podium znalazła się Polska 2050 z wynikiem 10,8 proc. Dalej znalzała się Lewica z wynikiem 9,7 proc. Na PSL zagłosowałoby 5,9 proc., a na Konfederację 5 proc. Należy jednak dodać 7,4 proc. ankietowanych nie ma wyrobionej opinii. Czytaj też:

