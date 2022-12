"Antysystem". Nowy program Lisickiego i Cejrowskiego w ofercie "Do Rzeczy +"

W najbliższą środę będzie miała miejsce premiera nowego programu redaktora naczelnego tygodnika "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego oraz znanego podróżnika i felietonisty "Do Rzeczy" Wojciecha Cejrowskiego. Zapraszamy na "Antysystem"!

– Pomysł wziął się stąd, że Wojciech Cejrowski jest stałym felietonistą tygodnika "Do Rzeczy", a jednocześnie jednym z najpopularniejszych autorów. Ta forma pozwoli nam porozmawiać o ważnych rzeczach, ponieważ nie ma innego takiego forum. Będą to poważne, analityczne rozmowy o sprawach krajowych i międzynarodowych. Zachęcam wszystkich Czytelników strefy "Do Rzeczy +" do oglądania naszego programu – wyjaśnia red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

"Antysystem" w "Do Rzeczy +". Cejrowski: Siadamy z Lisickim i debatujemy

Premiera każdego odcinka "Antysystemu" będzie miała miejsce w środy. Dwa najbliższe odcinki ukażą się 14 i 21 grudnia, a potem – w związku z okresem świąteczno-noworocznym – regularnie od 11 stycznia. Program przeznaczony jest dla tych Czytelników, którzy mają aktywną prenumeratę "Do Rzeczy +".

– Nie wiem, co z tego będzie. Czy cykl długi jak "WC Kwadrans", czy krótki eksperyment nieudany. Podejmujemy pewną próbę, bo mnie martwi i wnerwia, że nie ma, z kim prowadzić debaty na ważne tematy. Dlatego siadamy z Lisickim i debatujemy – tłumaczy portalowi DoRzeczy.pl Wojciech Cejrowski.