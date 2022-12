"Kto wylądował w łóżku z Putinem?". Ostra wymiana zdań między Foglem a Kierwińskim

W ostatnich tygodniach jednym z głównych tematów obecnych w polskiej polityce jest kwestia prorosyjskości. Prawo i Sprawiedliwość przerzuca się z Platformą Obywatelską argumentami i przykładami na pośrednie lub bezpośrednie wspieranie Władimira Putina.

Z tego powodu w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" doszło do ostrej wymiany zdań między Radosławem Foglem i Marcinem Kierwińskim.

Sprawa Tomasza L.

Politycy rozmawiali o sprawie Tomasza L. Stacja TVN24 ujawniała, że L. – zatrzymany w marcu przez ABW za szpiegostwo na rzecz Rosji – pracował w komisji likwidacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych.

Za likwidację WSI odpowiadał Antoni Macierewicz, od 2006 r. wiceszef MON. Powołał dwie komisje: weryfikacyjną i likwidacyjną. Sam stanął na czele tej pierwszej, a kierownictwo drugiej powierzył Sławomirowi Cenckiewiczowi.

Politycy PO oskarżają Macierewicza o wspieranie Rosji, a sprawa L. ma być jednym z przykładów na prorosyjskość polityka PiS. Odnosząc się do tej kwestii, Kierwiński stwierdził, że "cała komisja to było dziecko Antoniego Macierewicza na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego". Polityk PO stwierdził, że jednym z powodów odejścia Radosława Sikorskiego z funkcji szefa MON za czasów pierwszych rządów PiS było właśnie umieszczenie Macierewicza w resorcie obrony narodowej.

Fogiel nie pozostał dłużny Kierwińskiemu. Polityk PiS przypomniał, że L. w momencie aresztowania przez ABW "pracował w instytucji podległej warszawskiemu ratuszowi". – Te tropy platformerskie są aż nadto jasne – stwierdził Fogiel.

Kto wspierał Rosję?

Wymiana zdań między politykami trwała, a dyskusja robiła się coraz bardziej zacięta. Kierwiński, zwracając się bezpośrednio do Fogla, stwierdził, że nie wie dla kogo pracuje Antoni Macierewicz, ale "nawet dobrze zakonspirowany rosyjski agent na najwyższym poziomie, nie wyrządziłby tylu szkód Polsce, jak Macierewicz przez ostatnie 30 lat".

Na to Fogiel odpowiedział osobliwym stwierdzeniem, mianowicie że środowisko Platformy Obywatelskiej "lądowało w łóżku z Putinem". Prowadzący program zapytał o kogo konkretnie chodzi politykowi PiS.

– Donald Tusk. Wspólne konferencje w Moskwie. Oczywiście, że to jest metafora. Ale przecież są cały czas dostępne, każdy może w internecie znaleźć, wspólne konferencje Donalda Tuska i Władimira Putina, gdzie Tusk mówił jak świetnie będą współpracować z rosyjskim partnerem. To Donald Tusk doprowadził do tego, że nie powstała amerykańska tarcza antyrakietowa, to Donald Tusk mówił, że zrobi wszystko, żeby Polska nie była krajem radykalnie antyrosyjskim – wyjaśnił były rzecznik PiS.

