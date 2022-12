Prezes PiS: Polskie państwo wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec rolników

Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą podsumować dokonania w rolnictwie w ciągu siedmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Obóz władzy nakreśli także plany na najbliższe miesiące.

Zgromadzenie Polskiej Wsi odbywa się w miejscowości Przysucha (woj. mazowieckie). W niedzielnym wydarzeniu biorą udział najważniejsi członkowie formacji oraz partyjni działacze. Główne hasło spotkania to: "Siła Polskiej Wsi".

Wystąpienie Kaczyńskiego

W swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński zaznaczył, że Zgromadzenie "nie jest przypadkiem, a następstwem tego, że Prawo i Sprawiedliwość jest reprezentantem polskiej wsi". – Jestem z tego dumny – polska wieś w obliczu trudnych wyzwań dała radę – powiedział.

– Polska wieś zabezpiecza nas żywnościowo. Podstawą są polscy rolnicy oraz ich gospodarstwa, które uprawiają od pokoleń. Około 40 proc. Polaków mieszka na wsi, ale w naszym narodzie jest ważna kultura polskiej wsi. Warto być Polakiem i warto, aby Polska trwała. Polskie państwo od czasu rządów Prawa i Sprawiedliwości wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec rolników. Mamy dopłaty dla rolników na poziomie europejskim. Zabezpieczyliśmy grunty rolne, stworzyliśmy większe możliwości do sprzedaży produktów ze wsi. Musimy wyrównać możliwości cywilizacyjne polskiej wsi w stosunku do miast. Jeżeli będziemy rządzili, to wykonamy to – mówił prezes PiS.

Program dla wsi i rolników

Podczas przemówienia lider partii rządzącej złożył obietnice, nad którymi Zjednoczona Prawica ma pracować w najbliższym czasie. – Doprowadzimy do tego, że rolnicy będą mogli swoją pracę wykonywać w godzinach nocnych bez ograniczeń. Załatwimy sprawę sporów sądowych, które toczą się wobec rolników – zapowiedział polityk.

– Dziś proponujemy rozwiązania dla polskiej wsi, ale za około pół roku przedstawimy program dla wsi i rolników na kolejne lata. Ważny jest status rolnika na polskiej ziemi. Nie chcemy, aby polska wieś się wyludniała. Chcemy Polski dużo bogatszej i silniejszej. Chcemy, aby rolnicy wiedzieli, że jesteśmy dla nich wsparciem i że mają w Prawie i Sprawiedliwości silnego reprezentanta – oznajmił.

