Komisarz UE: Polscy rolnicy dbają o nasze bezpieczeństwo żywnościowe

W miejscowości Przysucha w województwie mazowieckim Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w niedzielę, 11 grudnia Zgromadzenie Polskiej Wsi. Podczas wydarzenia najważniejsi politycy partii dokonują podsumowania dotychczasowych prac w obszarze rolnictwa oraz przedstawiają poszczególne punkty nowego programu.

"Wszyscy muszą być równi wobec prawa"

W swoim wystąpieniu Janusz Wojciechowski przypomniał słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego: "Żeby państwo było silne, wszyscy muszą być równi wobec prawa". Zdaniem polityka PiS, wypowiedź najlepiej oddaje zadania państwa, także względem rolników, o których chce się troszczyć.

– Polscy rolnicy wnoszą wielki wkład w bezpieczeństwo żywnościowe Europy i świata. Dlatego Komisja Europejska jest zobowiązana zapewnić rolnikom bezpieczeństwo ekonomiczne, ale i prawne – zwrócił uwagę komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa i rozwoju wsi. – Przewidziane jest stworzenie instytucji rzecznika rolników. Będzie to ważne stanowisko, ponieważ rzecznik będzie wspierał rolników na przykład w sprawach sądowych – zapowiedział Wojciechowski. – Wyrażam wdzięczność dla polskich rolników i polskiej wsi. Pomimo trudnego czasu, to polscy rolnicy dbają o nasze bezpieczeństwo żywnościowe. Są oni ostoją naszego trwania i niech pozostaną taką ostoją zawsze – oznajmił.

– Żeby rolnicy mogli zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe, to władze państwowe, ale także Unia Europejska i Komisja Europejska, są zobowiązane zapewnić im bezpieczeństwo ekonomiczne oraz prawne. Bezpieczeństwo ekonomiczne jest dostarczane między innymi przez wspólną politykę rolną UE – stwierdził komisarz Janusz Wojciechowski i podkreślił, iż mowa o Planie Strategicznym. – Bardzo się cieszę, że ten plan dla Polski został przyjęty jako jeden z pierwszych – zaznaczył polityk.

Wicepremier: PiS jest najgodniejszym reprezentantem polskiej wsi