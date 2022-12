Biskup: To od nas zależy, czy za sto lat w Polsce będą kościoły

Ordynariusz diecezji płockiej poświęcił nowy ołtarz i kościół po generalnym remoncie w parafii Rogotwórsk – przekazała Katolicka Agencja Informacyjna.

– To od nas zależy, czy ten pięknie odrestaurowany kościół za sto lat będzie jeszcze domem Bożym i bramą niebios. To od nas zależy, czy ścieżki do tego miejsca będą wydeptywane – zwrócił się do parafian biskup Szymon Stułkowski.

"Kościół idzie drogą przodków"

Biskup powiedział w homilii, że w Kościele płockim idzie się drogą przodków już niemal 950 lat. – Przodkowie poznali Jezusa i przekazywali to doświadczenie kolejnym pokoleniom. To od wierzących zależy, czy pięknie odrestaurowany kościół za sto lat będzie jeszcze domem Bożym i bramą niebios. To od nas zależy, czy będziemy wydeptywać ścieżki do tego miejsca. (...) Kochajcie to miejsce, przychodźcie tu, zatroszczcie się o to, żeby ci, którzy będą tu po was odkryli, że tu jest dom Boży i brama do nieba – apelował biskup Stułkowski.

Duchowny życzył miejscowej wspólnocie parafialnej, aby św. Wawrzyniec, patron męczennik, wypraszał wielką miłość do Pana Boga i Kościoła. Na zakończenie Mszy Świętej kościelny hierarcha podziękował księdzu Krzysztofowi Błaszczakowi, proboszczowi parafii, oraz wspólnocie parafialnej za prace wykonane na rzecz kościoła. W Mszy uczestniczyło wielu gości, obecne były poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu parafii.

Parafia w Rogotwórsku

Pierwsza wzmianka o parafii pw. św. Wawrzyńca w Rogotwórsku pochodzi z 1335 roku. W 1516 roku postawiono nowy kościół, po spaleniu się poprzedniego. Po jego zniszczeniu, staraniem Pawła Rościszewskiego, kanonika płockiego, wybudowano następny, poświęcony w 1739 roku.

W marmurowym ołtarzu głównym znajduje się krucyfiks oraz grupa Ukrzyżowania. Na uwagę zasługują też: kropielnica gotycka z różowego granitu wkopana przy wejściu do zakrystii, dwa feretrony barokowe z XVIII wieku oraz tablica inwokacyjna z napisem proszącym o obronę przed zarazą, z datą 1848 roku.

