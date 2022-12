Czy Biden i Trump powinni startować w wyborach prezydenckich? Wyniku sondażu

Takie badanie przeprowadziło CNBC. Jeśli chodzi o polityka Republikanów, 61 proc. pytanych wyraziło pogląd, że nie powinien on ponownie walczyć o fotel w Białym Domu. Przeciwnego zdania co do Trumpa było 30 proc. respondentów. Przypomnijmy, że w listopadzie Trump ogłosił swój start.

Amerykanie w większości nie widzą też ponownie startującego w wyborach urzędującego obecnie prezydenta. Aż 70 proc. pytanych wskazało, że ich zdaniem Biden nie powinien ubiegać się o drugą kadencję. 19 proc. uczestników sondażu uważa, że Demokrata powinien starać się o reelekcję.

Preferencje partyjne

Z sondażu wynika, że 37 proc. wyborców Partii Republikańskiej nie chce startu Trumpa w następnych wyborach. Jeśli chodzi o elektorach, który nie jest jasno zadeklarowany po jednej ze stron, odsetek ten wynosi 61 proc. Startu Trumpa nie chce też 88 proc. zwolenników Partii Demokratycznej.

Uczestnictwa Bidena w wyborach w 2024 roku nie chce 57 proc. wyborców Partii Demokratycznej, 66 proc. wyborców niezdecydowanych oraz 86 proc. wyborców Partii Republikańskiej.

Ocena prezydentury Bidena

CNBC poprosiło także o pozytywną bądź negatywną ocenę prezydentury Bidena. Według tego sondażu zadowolonych z niej jest 41 proc. Amerykanów (podczas gdy w październiku było 46 proc.), a niezadowolonych - 54 proc. (w październiku odsetek ten wyniósł 50 proc.).

Stan gospodarki

Odpowiedzi na jedno z pytań wykazały też ogólnie negatywne zdanie ankietowanych na temat stanu gospodarki. Jedynie 14 proc. stwierdziło, że gospodarka jest w dobrej bądź bardzo dobrej kondycji. Zaledwie 20 proc. respondentów oceniło, że wysiłki administracji Bidena w przeciwdziałaniu inflacji przynoszą dobre rezultaty.

Jednocześnie aż 87 proc. pytanych wskazało jako główny priorytet dla Kongresu walkę z inflacją.

Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 801 Amerykanów w dniach 26-30 listopada. Margines błędu wynosi 3,5 punktu procentowego.

Czytaj też:

Wybory w USA. Demokraci pieczętują większość w SenacieCzytaj też:

Kowal: Dla mnie Joe Biden jest jak MojżeszCzytaj też:

Którą partię poparli amerykańscy Żydzi i czym się kierowali? Sondaż