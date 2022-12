Müller: Nie jest najważniejsze, czy Ozdoba ma lepszy czy gorszy humor

Wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka przejął zadania wykonywane przez wiceministra Jacka Ozdobę – tak wynika z ubiegłotygodniowego zarządzenia ministra klimatu i środowiska ws. podziału kompetencji w kierownictwie resortu. Co prawda zarówno Siarka, jak i Ozdoba, należą do Solidarnej Polski, ale wiceszef ministerstwa klimatu ostro w ostatnim czasie krytykował premiera Mateusza Morawieckiego

O tę kwestię podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dziennikarze zapytali rzecznika rządu. – Minister Anna Moskwa o tym decyduje (o kompetencjach swoich wiceministrów). Zdecydowała o tym, że minister Ozdoba będzie wykonywał te projekty, które wprost zostaną wskazane przez minister, pozostałe departamenty, o ile mi wiadomo, zostały przekazane do ministra Siarki i tyle. Myślę, że to nie jest najważniejsza rzecz w tej chwili w obozie Zjednoczonej Prawicy, czy minister Ozdoba ma lepszy czy gorszy humor – odparł Piotr Müller.

– Polityka to jest sztuka wybierania pomiędzy rozwiązaniami, które są realne, a nie które są życzeniowe. Żeby mieć stabilność w sytuacji politycznej i również w rządzie, żeby móc dokonywać pewnych dalszych zmian w różnych obszarach, potrzebna jest większość parlamentarna, dlatego będziemy bronić większości parlamentarnej, w Sejmie, dlatego że uważamy że w tych 90-paru procentach zgadzamy się i realizujemy bez większych problemów te zobowiązania, które wcześniej składaliśmy – dodał rzecznik rządu.

Zmiany w sądownictwie możliwe bez wsparcia SP

Piotr Müller mówił także o możliwych zmianach w ustawie o sądach. Jest to konieczne, aby KE uruchomiła wypłatę środków z KPO. – Mogę tylko potwierdzić, że minister Szynkowski te negocjacje prowadzi i na koniec będzie trzeba przeanalizować, czy efekt tych negocjacji jest faktycznie akceptowalny dla naszego obozu politycznego i wtedy będziemy to głosować – stwierdził Piotr Müller na briefingu prasowym w KPRM.

– Ale tak, dopuszczam taką możliwość, że ta ustawa będzie głosowana bez poparcia Solidarnej Polski, co z przykrością stwierdzam. Uważam, że elementem budowania suwerenności Polski jest budowanie suwerenności ekonomicznych. Nie wykluczam, że może to być w grudniu, życzyłbym sobie tego, żeby to było jak najszybciej – podsumował.

