5 lat Morawieckiego. Prof. Domański: Premier będzie jedną z twarzy kampanii PiS

DoRzeczy.pl: Mija pięć lat od powołania Mateusza Morawieckiego na stanowisko premiera. Jak pan ocenia obecnego szefa rządu?

Prof. Henryk Domański: Myślę, że jeśli porównamy ten czas z osiągnięciami innych premierów, to jest to dobry i udany czas. Biorąc pod uwagę wszystkie składniki, które są oznakami sukcesu, a na które wpływ ma niewątpliwie premier, tak jak w przypadku rozwoju gospodarczego, który jest mierzony wzrostem dochodu narodowego na głowę obywateli, to możemy z pewnością mówić o sukcesie. W przypadku miejsca Polski na świecie, możemy mówić o poprawie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, co przekłada się na obecność wojsk amerykańskich w Polsce. To również może być atrybutem premiera. Ten rząd bardzo dużo zrobił, żeby wzmocnić obronność Polski, poczyniono wiele inwestycji w tym zakresie. Społeczeństwo odbiera tego typu działania w ten sposób, że rząd stara się zapewnić bezpieczeństwo. Jednak głównym czynnikiem mówiącym o sukcesie, jest wciąż wysokie poparcie utrzymywane przez Prawo i Sprawiedliwość. Przewaga PiS-u nad partiami opozycyjnymi jest w dalszym ciągu wyraźna.

Jednak w ostatnim czasie premier Mateusz Morawiecki jest krytykowany. Nie tylko przez opozycję, ale również koalicjanta z Solidarnej Polski.

Musimy pamiętać, że premier Morawiecki jest tylko ogniwem całego systemu przywództwa, które rządzi państwem polskim. Czynnikiem wiodącym jest tu Prawo i Sprawiedliwość, którą kieruje Jarosław Kaczyński. Oczywiście Mateusz Morawiecki ma pewien wkład w przywództwo, jest jednym z liderów tego projektu, taktowanym jako ewentualny następca prezesa PiS, jednak przypisywanie winy tylko premierowi za niepowodzenia jest ryzykowne. To jednostronne podejścia, a doskonale wiemy, że tak nie jest. Dodatkowo w systemach demokratycznych premier zazwyczaj musi borykać się z koalicjantami. Trudno wskazać państwa, w których jest inaczej.

Czy premier Morawiecki może być twarzą PiS w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych?

Zastanówmy się, czy jest inna twarz, która mogłaby być alternatywą dla Mateusza Morawieckiego? Poza Jarosławem Kaczyńskim, który zawsze będzie twarzą PiS, uważam, że nie ma takiej drugiej osoby. Uważam, że głównym symbolem Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej będzie premier Morawiecki. On będzie występował i powtarzał argumenty nawołujące do głosowania na PiS. Jest człowiekiem stosunkowo młodym, obytym, komunikatywnym, jest dobrze postrzegany na świecie i najlepiej komunikuje się z innymi światowymi przywódcami.

