"Spodziewamy się silnego mrozu". IMGW wydał komunikat

Nadchodzący tydzień ma upłynąć pod znakiem śnieżnej i mroźnej zimy. W części Polski porywisty wiatr będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne. Na przeważającym obszarze kraju utrzymają się ujemne temperatury powietrza. W najbliższy weekend niewykluczone jest niewielkie ocieplenie, które prawdopodobnie spowoduje topnienie. Miejscami mogą wystąpić opady marznące, powodujące gołoledź.

Meteorolodzy prognozują

W najnowszym komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformowano, że we wtorek opady śniegu będą już zdecydowanie słabsze niż w poniedziałek. "Z wtorku na środę spodziewamy się silnego mrozu: w rejonach podgórskich temperatura minimalna spaść może do –17°C, na południu do około –13°C, na północnym wschodzie do –10°C. Na pozostałym obszarze kraju od –9°C do –6°C, tylko nad morzem około –3°C" – czytamy.

W nocy ze środy na czwartek oraz z czwartku na piątek najchłodniejszym rejonem Polski będzie północny wschód. W sobotę i niedzielę możliwe jest ocieplenie. W weekend powinny przeważać opady deszczu i deszczu ze śniegiem, jedynie w sobotę na północy nadal padać będzie śnieg.

Utrudnienia dla kierowców

Zimowa aura nie rozpieszcza kierowców, szczególnie tych, którzy nie mają możliwości garażowania auta. Co istotne, po nowelizacji Kodeksu drogowego oraz taryfikatora mandatów surowo karane są nie tylko źle przygotowane do jazdy szyby, ale również tablice rejestracyjne czy reflektory.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, "pojazd uczestniczący w ruchu musi być utrzymany w takim stanie, aby zapewnić dostateczne pole widzenia kierowcy. Zalegający na szybach śnieg, zwłaszcza na przedniej, ogranicza widoczność i negatywnie wpływa na bezpieczeństwo na drodze". Obecnie policja może ukarać kierowcę takiego pojazdu mandatem w wysokości nawet do 3 tys. złotych.

