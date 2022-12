Prezes IPN: W sądach wciąż orzekają sędziowie, którzy brali udział w wojnie przeciwko narodowi

W poniedziałek, 12 grudnia Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki oraz dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i jednocześnie zastępca prokuratora generalnego Andrzej Pozorski wzięli udział w konferencji prasowej w Centralnym Przystanku Historia IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie.

Tematem spotkania z przedstawicielami mediów było omówienie działań Instytutu w sprawach związanych z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za zbrodnie sądowe w okresie stanu wojennego w Polsce.

Działania Instytutu Pamięci Narodowej

Dr Karol Nawrocki i Andrzej Pozorski przypomnieli, że w 2021 roku podjęto decyzję o zmianie dynamiki zajmowania się przez prokuratorów zbrodniami sądowymi. Jednocześnie powstał projekt zatytułowany "Archiwum Zbrodni", zajmujący się niewyjaśnionymi sprawami z okresu stanu wojennego.

Jak poinformowano na poniedziałkowej konferencji prasowej, w ciągu ostatniego roku prokuratorzy Oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu złożyli do Sądu Najwyższego 38 wniosków w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności karnej 25 sędziów i pięciu prokuratorów. Dotychczas SN rozpoznał sześć wniosków, z czego pięć zostało uwzględnionych. Co ważne, w tym samym czasie prokuratorzy z ramienia IPN wydali 55 postanowień o przedstawieniu zarzutów byłym sędziom i prokuratorom z czasów komunistycznych. Członkowie Instytutu przygotowali siedem aktów oskarżenia wobec dziewięciu osób – sześciu prokuratorów i trzech sędziów – które były związane z orzekaniem albo oskarżaniem w latach 80. XX wieku.

"Brali udział w wojnie przeciwko narodowi"

– Żyjemy w wolnej, niepodległej, suwerennej Polsce, w XXI wieku, a w polskich sądach wciąż orzekają sędziowie i oskarżają prokuratorzy, którzy w latach 80. XX wieku brali udział w wojnie przeciwko narodowi polskiemu – powiedział dr Karol Nawrocki.

W ocenie prezesa IPN, "pozostaje mieć głęboką nadzieję, że praca historyków i prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej, oparta o tony dokumentów, ale także o cały cykl zeznań świadków i uczestników tamtych wydarzeń, pozwoli polskim sądom podjąć decyzję niezależną, niepodległą i suwerenną".

