"Wtedy nie będzie rządu". Wójcik o głosowaniu ws. Ziobry

We wtorek na godz. 20 zaplanowano w Sejmie debatę nad wnioskiem o odwołanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. W jej ramach głos zabiorą przedstawiciele klubów i kół poselskich. Po tej części, nastąpi głosowanie. W poniedziałek w tej sprawie zbierze się komisja sprawiedliwości i praw człowieka, która rozpatrzy i zaopiniuje wniosek o wotum nieufności złożony przez opozycję.

– Nigdy nie można być pewnym wszystkiego. Źle by się stało, gdyby ten wniosek przeszedł. Za 2 godz. Komisja Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że opozycja przygotuje się do tej rozmowy, a nie zdemolują obrady i wyjdą – powiedział w Radiu Zet polityk Solidarnej Polski Michał Wójcik. – Jeśli przejdzie wniosek o odwołanie Zbigniewa Ziobry, nie będzie tego rządu – stwierdził minister w Kancelarii Premiera.

Dopytywany, czy to oznacza wyjście jego formacji z rządu, odpowiedział: – Nie wyobrażam sobie, aby w rządzie nie było naszego lidera. Zbigniew Ziobro jest liderem Solidarnej Polski. Rząd w tej formule nie będzie działał, w jakiej działa dzisiaj.

Rzecznik PiS: Obronimy naszego ministra

– Zjednoczona Prawica pozostanie zjednoczona, na pewno obronimy naszego ministra sprawiedliwości, na pewno również przegłosujemy budżet i będziemy pracować dalej dla Polaków – oświadczył rzecznik PiS Rafał Bochenek. – My jesteśmy jednością. Zjednoczona Prawica jest cały czas zjednoczona – dodał w rozmowie z dziennikarzami.

Zgodnie z Konstytucją, "Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. (...) Prezydent Rzeczypospolitej odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów". Oznacza to, że za odwołaniem ministra musi zagłosować co najmniej 231 posłów.

