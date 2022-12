"Poselska rewizyta". Polityk PO będzie namawiał działaczy PiS do poparcia ustawy

W poniedziałek Bartłomiej Sienkiewicz zorganizował akcję pod hasłem "Żegnaj, PiS". Wydarzenie odbyło się przed biurem poseł PiS, wiceminister sportu i turystyki Anny Krupki w Jędrzejowie (woj. świętokrzyskie).

– Składam rewizytę Prawu i Sprawiedliwości z listą do podpisu za przyjęciem finansowania in vitro. (...) W czasach rządów PiS mamy najmniejszą liczbę urodzeń od II wojny światowej – mówił polityk PO i dodał, że w czasie "poselskiej rewizyty" będzie namawiał działaczy PiS do poparcia ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu państwa.

"Poselska rewizyta" Sienkiewicza

– Przyszedłem na rewizytę, ale gospodarzy najwyraźniej nie było. PiS przyszło do mnie w nocy, po ciemku. Ja przyszedłem w środku dnia, po godz. 14:00. Nie ma nikogo, bardzo mi przykro, ale gospodarze nie chcą rewizyty. To jest symboliczne – oznajmił Bartłomiej Sienkiewicz na konferencji prasowej.

Parlamentarzysta klubu Koalicji Obywatelskiej, cytowany przez portal Wyborcza.pl, stwierdził, że jego akcja to odpowiedź na wydarzenie działaczy Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Cześć, Platformo", w ramach którego członkowie PiS odwiedzali biura polityków Platformy Obywatelskiej.

Ustawa ws. finansowania in vitro

Pod koniec września tego roku PO zapowiedziała skierowanie do Sejmu obywatelskiego projektu dotyczącego refundacji procedury in vitro. Zgodnie z propozycją, minister zdrowia miałby rocznie do dyspozycji 500 mln złotych na realizację "programu zdrowotnego", a osoby ubiegające się o refundację in vitro musiałaby wykazać 12-miesięczny bezskuteczny okres leczenia niepłodności.

Lider PO Donald Tusk zapowiedział, że Platforma ruszy ze zbiórką podpisów pod projektem ustawy. Natomiast pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Tak dla In Vitro" Agnieszka Pomaska przypominała, że w latach 2013-2016, dzięki rządowemu programowi wsparcia in vitro, w Polsce urodziło się ponad 22 tys. dzieci.

