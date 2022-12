Czarzasty: Prawa kobiet nie będą realizowane, jeśli nie będzie świeckiego państwa

– Jak będziemy współrządzili, jedną z pierwszych rzeczy, którą będziemy chcieli zrobić, to doprowadzić do powrotu religii do salek katechetycznych – mówił podczas niedzielnego kongresu Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Kongres "ABC Lewicy", podczas którego partia Razem i Nowa Lewica przedstawiły wspólny program wyborczy, odbył się w Łodzi.

– To jest jedna ze spraw, która jest dla Lewicy ważna, tzn. państwo świeckie. Uważam, że prawa kobiet nie będą w Polsce realizowane, jeśli nie będzie państwa świeckiego, kler wkłada ręce w nasze życie – doprecyzował polityk w Polsat News.

Jak stwierdził, "Lewica nigdy nie była przeciwko wierze i wiernym". – Lewica jest za równością i ma problem z klerem – powiedział współprzewodniczący Czarzasty. – Pokazałem wczoraj 15 elementów, które trzeba zrobić, łącznie z wypowiedzeniem konkordatu, żeby w Polsce było państwo świeckie – dodał.

– To, co robi kler w Polsce, to jest korupcja polityczna, trzeba to piętnować – stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty o szkoleniu rezerwistów

Wicemarszałek Sejmu zapytany o to, czy Lewica chce w tej chwili ograniczenia wydatków na obronność, stwierdził, że nie. – Gdyby zapytał pan o to kilka lat temu, pewnie miałbym inne zdanie. Ale jesteśmy w trakcie wojny, wojna zmienia wszystko. Chciałbym tylko, żeby te wydatki były racjonalne – podkreślił Czarzasty.

Polityk odniósł się też do tego, że do 200 tys. rezerwistów może zostać wezwanych na szkolenia wojskowe. – Ta decyzja jest niewytłumaczona ludziom. W tej chwili ludzie nic nie wiedzą – skomentował Włodzimierz Czarzasty. Według niego w pierwszej kolejności na szkolenia powinny iść osoby chętne, następnie osoby wykonujące konkretne zawody, które są potrzebni armii. – To wszystko można rozsądnie zrobić – dodał.

