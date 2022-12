Wiceszef MON potwierdza: Patrioty będą rozmieszczone na Lubelszczyźnie

Trwają przygotowania do rozmieszczenia niemieckich systemów Patriot w Polsce. W ciągu kilku dni z Niemiec ma przyjechać zespół rozpoznawczy. Żołnierze dokonają inspekcji przyszłych stanowisk dla systemu obrony przeciwlotniczej na terytorium RP. Następnie, w ramach przygotowań do uruchomienia baterii, do naszego kraju przywiezione zostaną trzy jednostki ogniowe. Ich celem jest ochrona infrastruktury krytycznej na wschodniej flance NATO.

W ostatni wtorek szef MON potwierdził, iż Berlin podjął decyzję w sprawie rozmieszczenia systemów rakietowych. Po odrzuceniu propozycji Warszawy, obejmującej rozmieszczenie Patriotów na Ukrainie, Niemcy potwierdziły przekazanie sprzętu do Polski.

Systemy Patriot w Polsce

– Zdecydowaliśmy o tym, żeby zestawy były rozlokowane w województwie lubelskim i żeby były włączone w polski system dowodzenia. Uważam, że jest to sukces negocjacyjny z naszej strony – stwierdził w ostatnią niedzielę w radiowej "Jedynce" wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Informację potwierdził wiceszef MON. Wojciech Skurkiewicz był w poniedziałek gościem audycji "Trójkowy komentarz dnia" w Programie 3. Polskiego Radia. – Miejsce dyslokacji Patriotów zostanie wyłonione podczas spotkania polskich wojskowych i zespołu rozpoznawczego, który przyjedzie do nas z Niemiec. Jak zapewniał pan premier Mariusz Błaszczak, to województwo lubelskie będzie obszarem, gdzie zostaną rozmieszczone systemy – powiedział.

– Dla nas kluczowym elementem jest to, żeby baterie Patriot były wpięte w ogólny system obrony wschodniej flanki NATO, który jest zarządzany przez Polskę – zauważył polityk Prawa i Sprawiedliwości.

– Z punktu widzenia bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego optymalnym rozwiązaniem byłoby, żeby Patrioty były na zachodniej Ukrainie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że decyzja Niemców jest jednoznaczna – zwrócił uwagę wiceminister Skurkiewicz.

