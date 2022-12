Gawkowski: My się Tuska nie boimy, my z Tuskiem współpracujemy

Nadal nie wiadomo, w jakim kształcie opozycja lewicowo-liberalna wystartuje w wyborach parlamentarnych w przyszłym roku. Lider PO Donald Tusk naciska na stworzenie wspólnej listy wyborczej i startu wszystkich partii pod jednym sztandarem. Mniejsze formacje polityczne skłaniają się do budowy dwóch albo trzech bloków.

Współpraca Lewicy z Tuskiem?

– Donald Tusk poprosił, żeby poszczególne partie określiły się, kto jest gotowy do wspólnej listy wyborczej. Lewica powiedziała otwarcie, że zgłasza gotowość do startu wspólnej listy. Wiem, co oznacza milczenie w polityce – nie ma zgody. Ja partnerów na opozycji nie będę obrażał, my sobie powiedzieliśmy na kongresie programowym w Łodzi, że nie ma wroga na opozycji, wszyscy chcemy się dogadać – powiedział Krzysztof Gawkowski w poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News. – Lewica jest gotowa do rządzenia, przedstawiła program, pokazała kandydatów – stwierdził szef klubu parlamentarnego Lewicy.

– My się Tuska nie boimy, my z Tuskiem współpracujemy. To nas różni od innych partii opozycyjnych, które się boją Tuska. My wiemy swoje. Jesteśmy mniejszym partnerem w koalicji, mniejszym partnerem na opozycji, ale mamy swoje 10 proc. głosów, mamy dwa miliony wyborców, mamy własny program – oznajmił Gawkowski.

Kongres programowy partii

W ostatnią niedzielę w Łodzi odbyła się konwencja programowa Lewicy. Nowa Lewica oraz Razem przyjęły deklarację ideową oraz zaprezentowały program wyborczy. Ugrupowanie domaga się między innymi świeckiego państwa, budowy nowoczesnego państwa dobrobytu oraz większego udziału kobiet w polityce.

Podczas swojego wystąpienia Krzysztof Gawkowski mówił, iż po wyborach Lewica będzie starała się współpracować ze wszystkimi partiami opozycyjnymi, ponieważ "nie była i nie jest samotnikiem", a także "umie współpracować".

