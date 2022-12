Czarnek: Takich nakładów na opiekę psychologiczną w szkołach dotąd nie było

We wtorek na antenie Polskiego Radia 24 prof. Przemysław Czarnek powiedział, że resort edukacji i nauki zapewni kwotę 1,8 mld złotych z subwencji oświatowej na 2023 rok na opiekę psychologiczną w polskich szkołach.

– Takich nakładów na opiekę psychologiczną w szkołach dotąd nie było – oznajmił minister.

Opieka psychologiczna

Prof. Przemysław Czarnek poinformował, że środki na opiekę psychologiczną zostaną przeznaczone na 18 tys. dodatkowych etatów w szkołach dla psychologów, pedagogów specjalnych i specjalistów z innych zakresów, np. logopedów, po to, żeby "wychodzić naprzeciw problemom, które w szkole się pojawiają". Jednocześnie polityk Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, iż "psychiatria dziecięca wychodzi poza zakres Ministerstwa Edukacji i Nauki".

Szef resortu zauważył, że problemy psychologiczne uczniów to zapewne "pokłosie nauki zdalnej oraz przebywania dzieci w zamknięciu i braku wspólnoty". – To jest problem, który mieliśmy jeszcze półtora roku temu. (...) Wśród przyczyn problemów, z jakimi mierzą się obecnie uczniowie, jest też między innymi dostęp do nieodpowiednich treści w internecie, brak kontroli ze strony i rodziców, i wychowawców – stwierdził.

"Pokłosie ideologizacji"

– Jest to również pokłosie ideologizacji dzieci przez organizacje, które szczególnie w wielkich miastach próbują robić dzieciom wodę z mózgów, a potem zostawiają te dzieci same sobie. Dziecko źle się czuje w swoim ciele, już w wieku młodzieńczym dochodzi do zmiany płci i w nowym ciele też się źle czuje. To prowadzi do bardzo dramatycznych konsekwencji. I powinni za to odpowiedzieć ci ludzie, którzy robią dzieciom wodę z mózgów – mówił prof. Przemysław Czarnek.

– My, jako ministerstwo, wychodzimy naprzeciw tym problemom – dodał.

Czytaj też:

Wcześniejsze emerytury nauczycieli? Jest zapowiedź ministra



Czytaj też:

Lex Czarnek 2.0. Szrot o współpracy prezydenta z ministrem