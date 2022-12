PZU: Silny rynek pracy daje szansę na relatywnie miękkie lądowanie gospodarek

Twarde dane pokazują, że prognozowane spowolnienie gospodarcze w Polsce powoduje dostosowania rynku pracy po stronie redukcji wakatów niż zatrudnienia – przekazało we wtorek ISBnews.pl.

Rynek w Polsce

"Jednocześnie rynek pracy w Polsce i na świecie pozostaje w dobrej kondycji. Daje to nadzieję na relatywnie miękkie lądowanie gospodarek w średnim okresie, pomimo nie najlepszych prognoz dla aktywności gospodarczej w najbliższych miesiącach. O ile okres niższego wzrostu światowego PKB będzie relatywnie krótki, co wydaje się być uwarunkowane m.in. przebiegiem inflacji w przyszłym roku, rynek pracy powinien utrzymać się w dość dobrej kondycji, dając podstawy do szybszej poprawy koniunktury na przełomie roku 2023 i 2024" – napisał Dawid Pachucki w grudniowym komentarzu gospodarczym PZU. Podkreślił także, że liczba wakatów w Polsce utrzymuje się na wysokim względem historycznego tła poziomie oraz wysoki poziom wakatów notują też inne gospodarki na świecie.

"W Polsce ewentualny wzrost tempa inflacji, po zapowiedzianych zmianach w VAT, nie powinien trwać długo. Już od marca 2023 roku spodziewamy się systematycznie niższych odczytów inflacji z dużą szansą na obniżenie wyraźnie poniżej poziomu 10 proc. w końcu przyszłego roku" – napisał główny ekonomista PZU.

Miejsca pracy

"Wbrew wskazaniom z badań ankietowych, w Polsce wciąż rośnie liczba miejsc pracy. W sektorze przedsiębiorstw w październiku zatrudnienie względem września zwiększyło się o 7 tys. etatów, tj. więcej niż oczekiwał rynek i powyżej średniej sezonowej z poprzednich 12 lat, która wynosi 5 tys." – czytamy.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 135,5 tys. w końcu trzeciego kwartału 2022 roku i była niższa o 9,2 proc. niż kwartał wcześniej. W porównaniu z trzecim kwartałem 2021 roku liczba wolnych miejsc pracy była niższa o 11,7 proc. W trzecim kwartale bieżącego roku na jedno zlikwidowane miejsce pracy przypadało 1,7 nowo utworzonych miejsc.

