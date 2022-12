Kałużny: Zbigniew Ziobro merytorycznie znokautował opozycję

DoRzeczy.pl: Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jest pan dobrej myśli przed głosowaniem w Sejmie?

Mariusz Kałużny: Byłem dobrej myśli przed posiedzeniem komisji i jestem dobrej myśli przed głosowaniem sejmowym. Podczas obrad komisji sprawiedliwości dokonał się merytoryczny nokaut przeprowadzony przez ministra Zbigniewa Ziobrę na opozycji, która była nieprzygotowana a jej argumenty nie merytoryczne. Jak można zarzucać ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu, że to przez jego działania mamy w Polsce wysoką inflację? Przecież to kpina.

Padł również zarzut, że przez działania ministra Ziobro blokowane są środki z KPO dla Polski.

Opozycja nie ma pojęcia o ekonomii. Środki z KPO nie mają nic wspólnego z kryzysem i inflacją. Dodatkowo spadek wartości pieniądza to inny problem, a jeśli będzie więcej środków na rynku, to wartość złotówki nie będzie się podnosić. Mylili się w ekonomii, w prawdzie, kłamali, a minister Ziobro dał temu odpór merytoryczny. Wymienił sukces w walce z mafiami VAT-owskimi, lekowymi, reprywatyzacyjnymi, wyliczał zmiany wprawie, jak rozszerzona ochrona dzieci i matek przed przemocą, kwestię porządku z komornikami itd. Jak przez kilka godzin wymieniliśmy te wszystkie rzeczy, to opozycji zrzędła mina i zaczęli obrażać. I teraz wracając do KPO. Przedstawiłem dokonania ministra Ziobro w walce z lichwą i powiedziałem, że lichwa polega na tym, że oprocentowanie i spłata wykańcza ludzi. Skąd wiemy, jakie dokładnie będą warunki spłaty z KPO? Gdzie mamy pewność, że za rok warunki nie zmienią się i Polska nie będzie musiała spłacać więcej? Przecież KPO to nie darmowe pieniądze tylko pożyczka. Dlatego właśnie Fundusz Odbudowy porównałem do lichwy, niezależnie od tego, że Unia Europejska mówi, że mamy najlepsze warunki. Lichwiarze też tak zawsze mówią. Oni dają gwiazdki w umowach, a my dostajemy kamienie milowe, które są niczym gwiazdki w umowach.

Jest pan zaskoczony poziomem debaty? Padają słowa o „szkodniku” o człowieku który „nienawidzi demokracji”.

Opozycja nie ma merytorycznych argumentów, dlatego stosuje obelgi. Porównuje się nas do Białorusi, czy putinowskiej Rosji. To są ich stałe metody, dokładnie jak to robi Tusk. Jak nie masz argumentów, to atakuj i obrażaj. My sobie opozycji nie wybieraliśmy. Taka jest. My pracujemy dla Polski i Polaków, Polski kulturalnej i dobrze rozwijającej się i dalej będziemy robić swoje.

Czytaj też:

"Dopaść Tuska". Szef PO: To będzie komisja pod takim hasłemCzytaj też:

PiS z dużą przewagą nad KO