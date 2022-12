Szef ukraińskiego MSZ: To jest sposób na powstrzymanie rosyjskiej agresji

Podczas internetowego briefingu Dmytro Kuleba zauważył, że Ukraina dąży do pokoju bardziej niż wszystkie inne państwa na świecie.

– Od czasu do czasu rosyjscy urzędnicy składają puste deklaracje, mówiąc, że mogą być gotowi do negocjacji. Nikogo nie należy wprowadzać w błąd: Rosja nie zmieniła ultimatum i nadal chce podbić całą Ukrainę. To, czego teraz chcą, to nie pokój. Rosja chce przestoju w wojnie, by później ją kontynuować. Nie będziemy grać w tę grę– podkreślił szef ukraińskiego MSZ.

Ukraina chce pokoju

W szczególności minister zauważył, Ukraina dąży do pokoju bardziej niż wszystkie inne państwa na świecie.

– Ale my chcemy prawdziwego pokoju, sprawiedliwego pokoju, trwałego pokoju. Nie kolejnej odkładanej wojny – podkreślił szef MSZ. Kułeba jednocześnie wskazał, że żaden z międzynarodowych partnerów Ukrainy nie jest zainteresowany przedłużeniem lub zamrożeniem konfliktu.

– Z tego powodu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował dziesięciostopniową formułę pokojową dla Ukrainy. To jest sposób na powstrzymanie rosyjskiej agresji, przywrócenie pokoju i wzmocnienie poszanowania prawa międzynarodowego – dodał Kułeba.

Apel Kułeby

Szef MSZ zaapelował do wszystkich krajów świata o poparcie pokojowej formuły Zełenskiego. – Każde państwo może wybrać elementy z formuły i współpracować z Ukrainą przy ich realizacji – powiedział Kułeba.

Ukraiński minister powiedział, że Kijów planuje zaangażować nie tylko kraje europejskie, ale także kraje z innych kontynentów Globalnego Południa, aby formuła pokoju stała się powszechna na świecie.

– Planujemy zorganizować światowy szczyt w sprawie formuły pokojowej w celu jej realizacji. Uważamy, że ta inicjatywa powinna mieć format globalny. Formuła pokojowa otwiera okno możliwości dla każdego kraju – podkreślił Kułeba.

