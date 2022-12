Morawiecki: Stan wojenny przekreślił historyczne szanse naszego kraju

We wtorek mija 41. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego na terytorium Polski zaakceptowana została 5 grudnia 1981 roku przez Biuro Polityczne KC PZPR. Liczba ofiar do dziś nie jest do końca znana. Powszechnie dostępne są listy ofiar, które liczą od kilkudziesięciu do ponad stu nazwisk.

31 grudnia 1982 roku stan wojenny został zawieszony.

"Cywilizacyjna zapaść"

We wpisie na portalu społecznościowym Twitter Mateusz Morawiecki przypomniał, że "41 lat temu reżim sprawujący w Polsce władzę z obcego nadania wysłał przeciw Polakom upominającym się o swoje prawa czołgi i oddziały milicji, wyposażone w ostrą broń oraz immunitet bezkarności". Polityk wskazał, iż zaczęto między innymi od zdelegalizowania Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a wszelaki opór "łamany był gąsienicami czołgów, ciosami milicyjnych pałek, salwami z broni palnej, mordami dokonywanymi przez skrytobójców".

"Funkcjonariuszom w cywilnych strojach, jak i umundurowanym, nie były potrzebne jakiekolwiek pisemne nakazy, by o każdej porze dnia i nocy przetrząsać każde wybrane ad hoc mieszkanie albo każdego człowieka w dowolnej chwili zamknąć w celi, bezterminowo pozbawiając go wolności. W czasie tej wojny wypowiedzianej polskiemu narodowi pokazał on jednak niezłomną wolę wolności. Tysiące naszych rodaków podjęło trwającą długie lata walkę podziemną. Wielu z nich udowodniło, że dla sprawy niepodległości swojej ojczyzny gotowi byli ponieść każdą ofiarę. I niektórzy ją ponieśli" – napisał premier.

Szef polskiego rządu zwrócił uwagę, że stan wojenny w Polsce doprowadził do "cywilizacyjnej zapaści", a także "na wiele lat przekreślił historyczne szanse naszego kraju". "Nigdy nie zapomnijmy o bohaterach tamtych lat. A najlepszym z hołdów, jakie im złożymy, niech będzie budowa Polski jeszcze lepszej od tej, o której marzyli" – stwierdził.

