Debata nad budżetem na 2023 rok. Stanowisko klubu PiS

W projekcie budżetu na 2023 rok założono dochody na poziomie 604,7 mld zł, a wydatki 672,7 mld zł. Deficyt ma zatem nie przekroczyć 68 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych założono na poziomie około 4,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 53,3 proc. PKB. W projekcie założono, że PKB w 2023 r. spadnie do 1,7 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 9,8 proc.

PiS: Odpowiedzialny budżet

W Sejmie odbyło się we wtorek drugie czytanie. Stanowisko klubu parlamentarnego PiS przedstawił m.in. Andrzej Kosztowniak.

Zdaniem klubu ustawa jest dobrze i odpowiedzialnie przygotowana, mimo bardzo trudnego czasu. Poseł wymienił niektóre programy społeczne (500 plus, 13 i 14 emerytura). Jego zdaniem wzmacniają one polską rodzinę, seniorów, pracowników i pracodawców. – Realizacja tych programów nie byłaby możliwa bez skutecznej działalności uszczelniania systemu podatkowego oraz rosnących wpływów podatkowych.

Poseł mówił w tym kontekście o znaczącym zmniejszeniu luki VAT-owskiej. Padła kwota 50 mld zł. Jak zaznaczył, jest to więcej niż łączne wydatki na programy: 500 plus, Dobry Stary i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. – Te pieniądze pozwoliły na sfinansowanie tych programów – przekonywał. Przekazując kwoty przewidywanych przychodów państwa z podatków od obywateli, stwierdził, że w zależności od każdego z podatków to wzrosty o kilkadziesiąt procent.

Służba zdrowia, obronność

Kosztowniak zapowiedział, że zgodnie z budżetem wydatki na służbę zdrowia zostaną zwiększone do 6 proc. PKB. Podkreślił, że władza utrzyma programy społeczne, zwaloryzuje renty i emerytury, a także podniesie wydatki na obronność do zapowiadanych 3 proc. PKB.

– Wynagrodzenie minimalne będzie oscylowało wokół 3600 zł, a przeciętne wynagrodzenie w gospodarce będzie wynosiło 6935 zł – zapowiedział. – Stopa bezrobocia będzie wynosiła około 5,3 proc. To będzie jeden z najniższych poziomów bezrobocia w Europie – mówił polityk PiS.

Poseł Kosztowniak złożył w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości 16 poprawek do projektu.

