Morawiecki w Sejmie: Was łączy nienawiść do PiS, a nas łączy Polska

We wtorek w Sejmie posłowie zajmują się m.in. wnioskiem opozycji o wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobro. W trakcie debaty poprzedzającej głosowanie nie brakowało emocji.

Partie opozycyjne zadeklarowały, że zagłosują za odwołaniem polityka Solidarnej Polski. Sam Ziobro w swoim przemówieniu wskazywał, że to nie jego partia blokuje środki z KPO (co było jednym z argumentów opozycji za odwołaniem go z pełnionej funkcji), ale robi to niemiecki rząd z pomocą polskiej opozycji.

Zjednoczona Prawica obroni Ziobrę

Z kolei premier Mateusz Morawiecki, który przemawiał po ministrze sprawiedliwości zapewnił, że cały obóz rządzący zagłosuje przeciwko odwołaniu Ziobry.

– Zjednoczona Prawica jest twarda jak stal. Im bardziej w nas bijecie, tym jesteśmy twardsi. Im bardziej chcecie nas zdestabilizować, rozszczepić, tym bardziej Zjednoczona Prawica jest zjednoczona – powiedział Morawiecki z sejmowej mównicy.

Premier stwierdził, że jedność obozu rządzącego wynika ze wspólnie pojmowanego interesu Polski. Z kolei opozycję ma spajać jedynie "nienawiść do PiS". Morawiecki dodał, że partie opozycyjne zazdroszczą Zjednoczonej Prawicy tego, że "potrafimy, wbrew pewnym różnicom, są pewne różnice, mamy naszych koalicjantów na różnych skrzydłach, ale jednak potrafimy się dogadać".

– Wiecie dlaczego? Bo was łączy jedna rzecz – nienawiść do PiS. A nas łączy Polska – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Szef rządu jednoznacznie zadeklarował, że "przeciwko wnioskowi o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości będzie głosować cała Zjednoczona Prawica".

– Obronimy nasz rząd i uzyskamy środki z UE, zwalczymy kryzys i zwyciężymy za 10 miesięcy – powiedział.

Premier do opozycji: Chcecie faulować

Morawiecki ostro skrytykował również polityków opozycji, którzy, jego zdaniem, w szczególnym czasie wojny na Ukrainie chcą "destabilizować i faulować".

– Nie ma was, kiedy walczymy z inflacją, nie ma was, kiedy walczymy z kryzysem, nie ma was, kiedy walczymy o to, żeby Ukraina mogła przetrwać. W tych wszystkich tematach was nie ma – powiedział premier.

– Oni, dokładnie tak jak powiedział pan minister, robią wszystko, żebyśmy w UE nie dostali tych środków – dodał szef rządu.

