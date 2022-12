Zmiany w ustawie o SN. Romanowski: Trzeba chronić porządek prawny

Na początku polityk komentował wotum nieufności wobec ministra Ziobry, które odrzucił we wtorek Sejm. – Polska totalna opozycja obawia się zdecydowanej polityki Zbigniewa Ziobry, Ministerstwa Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Zjednoczonej Prawicy. (...) Strach przed zawartością przysłowiowej reklamówki jednej sieci stoi za tą agresją. Polski wymiar sprawiedliwości zmienia się na lepsze. To była okazja, by pokazać kolejny raz, co u dało się zrobić. A udało się zrobić wiele – stwierdził wiceminister.

– Z kolejnym wetem dyskusja ze strony opozycji jest coraz mniej merytoryczna i tylko retoryczna. W tym wniosku nie było praktycznie żadnej treści. Politycy próbują narzucić dezinformację, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. W wielu obszarach postępowania przyspieszają, powstają nowe instytucje jak sądy własności intelektualnej – wymieniał Marcin Romanowski.

Romanowski o zmianach w ustawie o SN

Romanowski został zapytany, czy obrona Zbigniewa Ziobry przed dymisją była uwarunkowana tym, że Solidarna Polska zgodzi się na zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym. – Są między nami różnice, gdyby ich nie było, bylibyśmy jedną partią. Po stronie opozycji jest ciągłe atakowanie Polski. To ewenement na skalę światową. Nie ma żadnego handlu. To, co kieruje Solidarną Polską i wierzę, że PiS, to interes Polski (...) Są różnice, co do akcentów i strategii działania. Jednak, gdyby doszło do rozłamu, alternatywą są fatalne rządy opozycji – przekonywał wiceszef MS. Dodał, że tuż przed głosowaniem nie było wątpliwości, że klub PiS będzie głosował przeciw odwołaniu ministra sprawiedliwości.

"Priorytetem jest obrona suwerenności"

– Najważniejsze jest, żebyśmy rozmawiali o planie, w jaki sposób środki z KPO mają zostać uzyskane. To bardzo ważne. Widzieliśmy działania ministra ds. europejskich. To nowe działania. Musimy przeanalizować projekt, który pojawił się na stronach Sejmu. To są zbyt ważne sprawy, aby w pochopny sposób podejmować decyzje. Ze strony Solidarnej Polski najważniejsze jest to, byśmy bronili polskiej suwerenności – podkreślił Marcin Romanowski.

Wiceminister akcentował, że jego partia potrzebuje czasu na analizę propozycji PiS. – Analizujemy to, najbliższe dni będą dniami, gdy będą zapadać decyzje. Nie będziemy się godzić na rozwiązania niezgodne z konstytucją czy orzecznictwem TK. Musimy dbać o porządek prawny w Polsce. Potrzebna jest analiza i wspólne mam nadzieję decyzje – podsumował wiceszef MS.

