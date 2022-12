"Stworzyłeś demokrację!". Gwiazdy żegnają Mariusza Waltera

"Mariusz Walter urodził się 4 stycznia 1937 roku we Lwowie. Na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie studiował, zaczął pracę w studenckim radiowęźle i od tego momentu jego miłość do mediów już się tylko rozwijała. Potem znalazł się w Radiu Katowice, ośrodku Telewizji Polskiej w Katowicach, a w 1963 roku przeprowadził się do Warszawy i zaczął pracę w TVP w stolicy" – czytamy w komunikacie TVN24.

W latach 60. i 70. Walter realizował, reżyserował i pisał scenariusze filmów dokumentalnych i programów. Jego film "Pierwszy. Szósty" zdobył w 1971 roku w Wenecji na Międzynarodowym Festiwalu Radiowo-Telewizyjnym – Nagrodę Miasta Wenecji.

W Telewizji Polskiej pracował do okresu stanu wojennego. Odszedł z niej w 1982 roku. Wraz z biznesmenem Janem Wejchertem stworzył kilkanaście telewizji z TVN na czele, a także TVN24, czyli pierwszą w kraju telewizję informacyjną. Do 2001 roku Mariusz Walter był prezesem TVN, a w zarządzie ITI (właściciela TVN) zasiadał do 2012 roku, czyli do czasu sprzedaży portalu Onet koncernowi medialnemu Ringer Axel Springer.

Komentarze zasmuconych gwiazd

"Los dał mi szczęście spotkać wielkiego dziennikarza i cudownego człowieka telewizji. To był wielki nauczyciel, mistrz, coach, osoba w tej sprawie niezrównana. To był facet, który dwukrotnie startował od zera. Najpierw startował jako młody człowiek w telewizji publicznej, a potem razem z Janem Wejchertem dosłownie z garażu, z jakiegoś maleńkiego miejsca w pobliżu basenu, założyli prywatną telewizję i dzisiaj jest ona TVN-enem. Miał wyobraźnię, siłę i przekonanie, że można powtórzyć sukces i znowu dojść do samego szczytu. To był mistrz nad mistrze. Nagrywałem rozmowy z ludźmi, którzy współtworzyli Studio 2. Dla nich to był lider, guru telewizyjny, a cóż dopiero dla nas. Takiego człowieka jak ja, który przyszedł z nowoczesnego, ale jednak radia RMF do telewizji. To był uśmiech losu móc pracować z Mariuszem Walterem, uczyć się od niego wiedzy i sztuki telewizyjnej, wszystkich propozycji i estetyki" – tak o Walterze w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl mówi jego wieloletni współpracownik, były dyrektor programowy TVN Edward Miszczak.

"Żegnaj Mariuszu kochany! Stworzyłeś więcej niż telewizję, współtworzyłeś demokracje! Nigdy nie zapomnę 1997 roku - dzięki Tobie od pierwszego dnia mojej pracy w TVN, wierzyliśmy, że możemy zdobywać świat, pracując w wolnych mediach" – podkreśla z kolei Monika Olejnik.

W osobistych wpisach o zmarłym Walterze piszą także m.in. Kinga Rusin i Martyna Wojciechowska.

