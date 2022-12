Polska dogadała się z KE. Winnicki: Tchórzliwi pieniacze

Ubiegłej nocy do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, który ma pomóc wypełnić tzw. kamienie milowe, narzucone Polsce przez Komisję Europejską. Realizacja projektu ma zbliżyć Warszawę do otrzymania funduszy z KPO.

Jak relacjonuje Onet, projekt to element kompromisu pomiędzy PiS-em a Brukselą. "Dokumenty, które opisują kompromis między Brukselą oraz PiS, zawierają dziewięć punktów – wszystkie potwierdziliśmy wśród naszych informatorów, zbliżonych do Kancelarii Premiera oraz centrali PiS" – podają dziennikarze serwisu. W ramach porozumienia, sprawy dyscyplinarne sędziów miałyby być przeniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego, o czym mówił już we wtorek minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Prawo i Sprawiedliwość miałoby też zgodzić na badanie niezależności sędziów powołanych Krajową Radę Sądownictwa. "Sędziowie powołani przed przejęciem władzy przez PiS będą mogli składać wnioski o zbadanie niezależności sędziów wybranych z udziałem neo-KRS".

Tyszka i Winnicki krytykują PiS

Stanisław Tyszka z Konfederacji zwrócił uwagę, że "rząd PiS wprowadza nowy sposób stanowienia prawa w Polsce". "Minister ds. UE jedzie do Brukseli, uzgadnia zapisy ustawy o SN z komisarzami, a potem po nocy składa w Sejmie projekt sprzeczny z Konstytucją RP (ustawowe poszerzenie kompetencji NSA)" – stwierdził były poseł Kukiz'15.

Do wpisu Tyszki odniósł się prezes Ruchu Narodowego. "PiS jest absolutną parodią niepodległościowej prawicy. Wszczynają awantury, odmieniają w kraju suwerenność przez wszystkie przypadki a potem jadą do Brukseli i kapitulują. Nieustannie. Co roku. W każdej jednej sprawie. Energetyka, podatki, sądy, długi UE. Tchórzliwi pieniacze" – ocenił Robert Winnicki.

twitterCzytaj też:

Spotkanie Morawieckiego z opozycją. Chodzi o zmiany w SNCzytaj też:

W Sejmie zapowiadają się duże emocje. Schetyna: Jesteśmy gotowi