Konfederacja po raz kolejny alarmuje ws. KPO: Eurodług i europodatki

Ubiegłej nocy do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, który ma pomóc wypełnić tzw. kamienie milowe, narzucone Polsce przez Komisję Europejską. Realizacja projektu ma zbliżyć Warszawę do otrzymania funduszy z KPO.

Jak relacjonuje Onet, projekt to element kompromisu pomiędzy PiS-em a Brukselą. "Dokumenty, które opisują kompromis między Brukselą oraz PiS, zawierają dziewięć punktów – wszystkie potwierdziliśmy wśród naszych informatorów, zbliżonych do Kancelarii Premiera oraz centrali PiS" – podają dziennikarze serwisu. W ramach porozumienia, sprawy dyscyplinarne sędziów miałyby być przeniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego, o czym mówił już we wtorek minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk.

Prawo i Sprawiedliwość miałoby też zgodzić na badanie niezależności sędziów powołanych Krajową Radę Sądownictwa. "Sędziowie powołani przed przejęciem władzy przez PiS będą mogli składać wnioski o zbadanie niezależności sędziów wybranych z udziałem neo-KRS".

KPO. Konfederacja przeciwna zadłużeniu

Politycy Konfederacji konsekwentnie sprzeciwiają się zaciąganiu przez rząd unijnego długu. Przedstawiciele tej formacji raz jeszcze próbują ostrzec władze i opinię publiczną przed konsekwencjami podejmowanych przez polityków decyzji.

"Podporządkowujący Polskę Brukseli PiS nie przespał ostatnich dni: uzgodnili już z komisarzami UE jak (kolejny raz!) mają zmienić sądy i prawo, żeby dostać wymarzoną szansę na zadłużenie Polski wspólnie z całą UE i możliwość spłacania tego w składce i podatkach federalnych do 2058" – napisał na Twitterze wiceprezes RN Krzysztof Bosak.

twitter

"We wtorek dodatkowy dzień posiedzenia Sejmu. Projekt zmian w sądach, który powstał pod dyktando Brukseli, ma być przepracowany w Sejmie w 2 dni (czwartek i wtorek) i przyjęty bez zmian. W Sejmie ekscytacja wszystkich partii bo wraca im nadzieja na wspólne unijne zadłużanie Polski" – dodał w kolejnym wpisie.

twitter

Swoje stanowisko posłowie Konfederacji: Krzysztof Bosak i Grzegorz Braun przypomnieli podczas konferencji prasowej w Sejmie.

twittertwitter Czytaj też:

Kolejne unijne podatki. Konfederacja apeluje do rządu o weto i proponuje referendumCzytaj też:

"Przebudowa Polski w land eurokołchozowy". Konfederacja interpeluje do premiera ws. KPOCzytaj też:

Dziambor: To gigantyczny kredyt, który Polska będzie spłacać prawie 40 lat