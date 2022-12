"Kultura zapie***u". Żukowska i Zandberg strofują Budkę

We wtorek, poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Rosati pomimo zakażenia COVID-19 przyszedł do Sejmu. Poseł wziął udział w głosowaniu nad wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Obecność chorego posła KO na sali wywołała oburzenie posłów obozu rządzącego. Z kolei wielu parlamentarzystów opozycji unika tematu, mimo że jeszcze na początku roku popierało tzw. obostrzenia dla Polaków i karanie niezakażonych COVIDEM posłów Konfederacji za to, że przebywali w Sejmie bez masek na twarzach.

Budka: Rosati założył maseczkę

O obecność chorego na COVID-19 posła Koalicji Obywatelskiej na sali obrad, przewodniczącego klubu KO Borysa Budkę zapytał dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski.

– Od 28 marca, COVID-u – zgodnie z nowymi wytycznymi ministra zdrowia – po prostu nie ma. Ktokolwiek byłby chory, traktowane to jest jako przeziębienie. Pan poseł ubrał maseczkę i przyszedł w miejsce pracy, bo pani marszałek nie zezwala na zdalne głosowanie. Gdyby nie przyszedł, dzisiaj miałbym pytanie, dlaczego nie było go na tak ważnym głosowaniu – tłumaczył Budka.

– I odpowiedziałby pan, że był chory. Panie przewodniczący, pan chyba żartuje? A gdzie jest zdrowy rozsądek? – odpowiedział posłowi dziennikarz.

– Jeszcze raz powiem, założył maseczkę i jak każdy w Polsce, stawił się w pracy – odpowiedział Budka. – Bo od marca nie ma czegoś takiego jak izolacja czy kwarantanna – dodał polityk.

– A od kiedy to dla Platformy Obywatelskiej wskazania rządu, są jedynym słusznym podejściem do tego, jak należy się zachować wobec chorób zakaźnych? – pytał dalej dziennikarz. – Niestety, nasi wyborcy oczekują od nas, nawet jeśli ktoś jest przeziębiony, bo tak traktowany jest dziś COVID, że ma być w miejscu pracy i koniec, nie ma żadnych regulacji – tłumaczył dalej Budka.

Żukowska: Kultura zapi***u

To tłumaczenie nie przekonało parlamentarzystów klubu Lewicy. Do słów szefa klubu Koalicji Obywatelskiej odnieśli się Adrian Zandberg i Anna Maria Żukowska.

"Budka powiedział ważną rzecz. Poseł zachował się jak dureń ze strachu, że go zglanują głośni fanatycy KO. Niedawno broniłem przed tymi ludźmi posłankę KO. Atakowali ją za opiekę nad chorym dzieckiem. To jest chora kultura polityczna. Nie wolno takim zachowaniom przyklaskiwać" – napisał poseł Lewicy z partii RAZEM.

Mniej dyplomatycznie wypowiedziała się jego klubowa koleżanka. "To jest chora kultura nie tyle polityczna, co chora kultura zapierdolu. Borys Budka uważa za całkowicie normalne, że ludzie przeziębieni przychodzą do pracy, zamiast iść na zwolnienie. Warto w tym miejscu przypomnieć też, jak to PO była przeciwko posiedzeniom zdalnym" – skomentowała Żukowska.

twitterCzytaj też:

Braun wykluczony z obrad Sejmu, bo nie miał na twarzy maskiCzytaj też:

Braun publikuje ekspertyzę: Nakaz noszenia masek w Sejmie nielegalnyCzytaj też:

Pożyczka na KPO. Żukowska chce pozbyć się "szkodnika" i "odzyskać" środki