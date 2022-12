"Zasięgamy języka". Gawkowski o kulisach spotkania premiera z opozycją

W środę w Sejmie doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami opozycji parlamentarnej. W wyniku rozmów liderzy opozycyjni mieli zgodzić się na procedowanie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym na najbliższym posiedzeniu, ale nie w trybie pilnym.

Według doniesień medialnych, pierwsze czytanie projektu zmian w ustawie o SN może odbyć się już w czwartek, 15 grudnia, natomiast finał sprawy miałby nastąpić w przyszłym tygodniu na dodatkowym posiedzeniu Sejmu.

Gawkowski o spotkaniu z premierem

W rozmowie z portalem wPolityce.pl szef klubu parlamentarnego Lewicy poinformował, że jego ugrupowanie polityczne zamierza głosować za ustaleniami wynegocjowanymi z Unią Europejską, ale najpierw chce zobaczyć ustawę. – Zasięgamy języka – przekazał.

Zgodnie z relacją Krzysztofa Gawkowskiego, premier Mateusz Morawiecki oraz minister do spraw UE Szymon Szynkowski vel Sęk argumentowali, że ustawy "dają duże zmiany w wymiarze sprawiedliwości". Szef rządu miał przedstawić, na czym polegają te zmiany. – I na tym się skończyło – oznajmił polityk Nowej Lewicy.

– Trzeba poczekać na ekspertyzę, czy rzeczywiście jest zgodna z oczekiwaniami "kamieni milowych", które proponowała Unia Europejska. Jeśli wszystko będzie dobrze, to Lewica nie zamierza przeszkadzać pod warunkiem, że to wszystko będzie zgodne i uczciwe w stosunku do tego, jakie mieliśmy oczekiwania – mówił parlamentarzysta. – Ale musimy poczekać na ustawę w rozumieniu jej procedowania, zobaczyć, jakie będą ostateczne poprawki – dodał.

– Widać, że Prawo i Sprawiedliwość ma obawę przed tym, że nie będzie miało większości i Zbigniew Ziobro nie zagłosuje za tymi ustawami. Szukają alternatywnych rozwiązań, które pozwolą ominąć pana Ziobrę i po to było to spotkanie – stwierdził Gawkowski.

