"Ważna decyzja". Minister: Wykonamy najważniejszy krok w kierunku środków z KPO

W ostatni wtorek media podały, że w Brukseli zaakceptowano przedstawione przez polskiego ministra do spraw europejskich kierunkowe rozwiązania do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Dzięki temu możliwe ma być wypełnienie brakujących tzw. kamieni milowych. To z kolei powinno doprowadzić do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Spór Warszawy z Brukselą w sprawie KPO ciągnie się już od wielu miesięcy. W ostatnich tygodniach doszło do kilku spotkań Szymona Szynkowskiego vel Sęka z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Verą Jourovą. Przypomnijmy, że choć Polska realizuje kolejne warunki KE, to wciąż nie wiadomo, kiedy popłyną do nas środki z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej.

Minister Szynkowski vel Sęk: Najważniejszy krok

W środę w programie "Gość Wiadomości" w TVP Info Szynkowski vel Sęk skomentował działania Kolegium Komisarzy KE. Stwierdził, że to "pewna konkluzja rozmów prowadzonych przez ostatni miesiąc z Komisją Europejską". Jak dodał, rozmowy te prowadzili między innymi ministrowie Waldemar Buda oraz Grzegorz Puda.

– Teraz, na finiszu, były rozmowy o tym, co zrobić, żeby spełnić kluczowy z punktu widzenia Komisji Europejskiej tzw. kamień milowy dotyczący wymiaru sprawiedliwości. Tutaj były wątpliwości Komisji, a bez tego nie możemy złożyć wniosku o płatność. W związku z tym, decyzja Kolegium Komisarzy, że jeżeli zostaną określone rozwiązania, nad którymi dyskutowaliśmy z Komisją Europejską, i przyjęte przez polski parlament, a następnie podpisane przez prezydenta, to sprawa "kamienia milowego" zostanie zamknięta – powiedział minister ds. UE. – Wykonamy najważniejszy krok w kierunku środków z KPO. To ważna decyzja. Jej waga jest duża – dodał.

Czytaj też:

Były minister ds. Unii Europejskiej objął nowe stanowiskoCzytaj też:

Polska dogadała się z KE. Winnicki: Tchórzliwi pieniacze