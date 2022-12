Premier: W Brukseli działają rosyjscy agenci i lobbyści

– Polska opowiada się za transparentnymi, szczelnymi, działającymi i umocnionym sankcjami, które zmniejszają możliwości finansowe Rosji. W Brukseli działają rosyjscy agenci i lobbyści, którzy chcą ich złagodzenia – stwierdził Mateusz Morawiecki przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Europejskiej.

– Opowiadamy się również za konfiskatą majątków oligarchów Rosyjskich. To jest ok. 350 mld dolarów, które można wykorzystać do odbudowy Ukrainy i łagodzenia skutków agresji rosyjskiej dla obywateli UE – dodał polski premier. Zaznaczył, że trzeba znaleźć środki, "które będą łagodziły skutki agresji Rosji na Ukrainę". – Nie trzeba daleko szukać - są u rosyjskich oligarchów. Chcemy, aby KE przeznaczyła więcej pieniędzy dla państw przyjmujących uchodźców – poinformował szef rządu.

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie

Rada Europejska będzie dyskutować o ostatnich wydarzeniach związanych z wojną Rosji przeciwko Ukrainie oraz o tym, jak pomóc Ukrainie przetrwać zimę. Unijni przywódcy będą rozmawiać o zapewnianiu Ukrainie stałego wsparcia politycznego, wojskowego, humanitarnego i w zakresie ochrony ludności oraz o sposobach pomocy w odbudowie ukraińskiej infrastruktury krytycznej.

UE zdecydowanie potępia rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie oraz w pełni popiera niezależność, suwerenność i integralność terytorialną tego państwa. Unijni przywódcy są nadal zdecydowani zapewniać, wraz z partnerami, doraźną pomoc finansową dla Ukrainy oraz wspierać jej odporność i długofalową odbudowę – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Energia i gospodarka

Rada Europejska będzie rozmawiać o kryzysie energetycznym. Unijni przywódcy przyjrzą się postępom odnośnie do decyzji, które podjęli na posiedzeniu Rady Europejskiej w październiku 2022 r. Uzgodnili wtedy, że należy przyspieszyć i zintensyfikować wysiłki pozwalające: zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, unikać racjonowania, zapewnić dostawy energii i obniżyć ceny energii.

Podczas październikowego posiedzenia przywódcy zwrócili się również do Komisji Europejskiej o przyspieszenie prac nad strukturalną reformą rynku energii elektrycznej.

Bezpieczeństwo i obrona

Podczas nieformalnego posiedzenia Rady Europejskiej w Wersalu, które miało miejsce w marcu 2022 r., unijni przywódcy zadeklarowali, że UE weźmie na siebie większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, utrzyma strategiczny kierunek działania w dziedzinie obrony i zwiększy zdolność do samodzielnego działania.

W związku z tym przywódcy podsumują prace przeprowadzone w celu realizacji tych zobowiązań i w celu zwiększenia zdolności obronnych UE, zgodnie z deklaracją wersalską i „Strategicznym kompasem”, czyli unijną inicjatywą, która ma zapewnić jasny obraz i wytyczyć kurs wspólnej unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz pomóc porozumieć się co do kluczowych zagrożeń i wyzwań stojących przed Europą w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Południowe sąsiedztwo

Rada Europejska przeprowadzi strategiczną dyskusję na temat południowego sąsiedztwa UE. Region ten obejmuje dziesięć państw basenu Morza Śródziemnego niebędących członkami UE: Algierię, Egipt, Izrael, Jordanię, Liban, Libię, Maroko, Palestynę, Syrię i Tunezję.