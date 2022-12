"Polska nie chce spojrzeć prawdzie w oczy". Rosja reaguje na uchwałę Sejmu

Podczas środowego posiedzenia Sejm przyjął uchwałę, która uznaje Federację Rosyjską za "państwo, które sponsoruje terroryzm". Uchwała uznająca Rosję za "państwo sponsorujące terroryzm", wraz z poprawką zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość w sprawie katastrofy smoleńskiej, została przyjęta większością 231 głosów. W głosowaniu nie wzięło udziału 226 posłów, w tym opozycja.

Poprawka zgłoszona przez byłego szefa MON Antoniego Macierewicza głosi, Rosja jest uznana za "bezpośrednio odpowiedzialną (...) za katastrofę samolotu polskich sił powietrznych" z 10 kwietnia 2010 roku.

Rosja oburzona

I to właśnie poprawka dot. katastrofy smoleńskiej wywołała najsilniejszy sprzeciw Rosji. – Co do decyzji Sejmu, to trwa antyrosyjska histeria. Oto, jak się do tego odnosimy — stwierdził rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow, pytany przez dziennikarzy o uchwałę.

— Jeśli chodzi o katastrofę, to faktycznie polskie władze po prostu nie chcą spojrzeć prawdzie w oczy, nie chcą uznać realiów tego tragicznego wypadku — powiedział Pieskow, cytowany przez agencję TASS.

"Polski parlament po raz kolejny próbuje nas o coś oskarżyć i nazywa nas 'sponsorem terroryzmu'. Posunięcie to jest częścią zleconej politycznie kampanii informacyjnej i nie ma nic wspólnego z sytuacją w walce z międzynarodowym terroryzmem" — stwierdziła z kolei rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa.

"Poprawka Macierewicza"

Przypomnijmy, że w trakcie poprzedniego posiedzenia Sejmu na początku grudnia tego roku doszło do awantury o tzw. poprawkę smoleńską do uchwały uznającej Rosję za "państwo sponsorujące terroryzm". Początkowo przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych wyrazili zgodnie poparcie dla przyjęcia uchwały, jednak poprawkę dotyczącą katastrofy smoleńskiej niespodziewanie złożył poseł PiS Antoni Macierewicz.

