Borys: Tutaj środki z KPO mają fundamentalne znaczenie

Pomimo zlikwidowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, Polska wciąż nie otrzymała środków z Krajowego Planu Odbudowy. Szansa na uzyskanie unijnych środków pojawiła się wraz z projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Początkowo prac nad nią miałby być prowadzone w iście ekspresowym tempie. Jednak po ostrej krytyce ze strony prezydenta Andrzeja Dudy oraz zapowiedzi weta ze strony Solidarnej Polski, PiS postanowił przełożyć I czytanie projektu. Jak donoszą media, ma się ono odbyć dopiero 11 stycznia.

Dlaczego KPO jest ważne

Paweł Borys tłumaczył w czwartek na antenie Polsatu News, dlaczego rządowi tak bardzo zależy na odblokowaniu środków z KPO. Jak wskazał prezes PFR, pieniądze z Unii są bardzo potrzebne, aby jak najszybciej wzmocnić polską armię.

– Od wybuchu wojny na Ukrainie kupujemy drogo surowce energetyczne i to powoduje, że powstał deficyt handlowy w polskim bilansie płatniczym. On sięga blisko 4 proc. PKB i żeby go sfinansować, potrzebujemy bardzo w tej chwili środków również w walutach zagranicznych, czyli właśnie napływu inwestycji bezpośrednich albo środków pochodzących z Unii Europejskiej – wskazał ekonomista.

– To jest szczególnie ważne, jak chcemy wydawać dużo pieniędzy na obronność, bo zakupów również dokonujemy za granicą więc z perspektywy bilansu płatniczego i przyśpieszenia inwestycji, środki z KPO mają tutaj fundamentalne znaczenie – dodał Borys.

Finanse publiczne

Jednocześnie Borys przyznał, że z punktu widzenia finansów publicznych środki z KPO nie mają "aż tak dużego znaczenia", ponieważ "fundusze unijne powodują, że z budżetu trzeba wydać jeszcze troszeczkę więcej na wkład własny do inwestycji". Mimo wszystko, nie można całkowicie lekceważyć wpływu unijnych środków na budżet.

– Oczywiście środki z KPO i w ogóle fundusze unijne mają fundamentalne znaczenie z punktu widzenia finansowania kolejnej duże j fali inwestycyjnej w polskiej gospodarce – powiedział szef PFR.

Czytaj też:

W USA jest popyt na polskie obligacje. Prezes PFR: Duży sukces emisjiCzytaj też:

Borys ocenia: Chodzi o to, żeby chronić budżety gospodarstw domowych