Konsultacje na linii prezydent-rząd. "Jesteśmy umówieni"

Przypomnijmy, że w czwartek prezydent Andrzej Duda odniósł się do noweli ustawy o Sądzie Najwyższym i jasno zarysował granicę ustępstw, na które się zgodzi. W reakcji na jego wypowiedź projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym został zdjęty z porządku obrad.

Konsultacje na linii Morawiecki-Duda

W czwartek wieczorem premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że dojdzie do konsultacji z prezydentem Dudą i ministrami w Kancelarii Prezydenta. – Będę rozmawiał z panem prezydentem i pan prezydent ma pełne prawo do tego, żeby być poinformowanym na każdym etapie co do prac legislacyjnych, co do uzgodnień, co do różnego rodzaju negocjacji – komentował sytuację szef rządu.

Informacje te potwierdził w piątek rano prezydent Duda. – Tak, dzisiaj spodziewam się już takich konsultacji. Sprawa jest ważna, tak jak powiedziałem, bardzo mi zależy na funduszach europejskich, ale bardzo zależy mi też na stabilności polskiego porządku prawnego, a przede wszystkim stabilności sytuacji prawnej obywateli z jednej strony, ale też i w pełnym poczuciu odpowiedzialności za nominacje sędziowskie 3 tysięcy sędziów, które zostały dokonane w ciągu ostatnich lat – tłumaczył polityk.

– Najczęściej ludzi młodych, świetnie przygotowanych do pełnienia służby w polskim wymiarze sprawiedliwości, którzy przeszli wymagane prawem procedury i którzy po prostu powinni móc te zadania dla polskiego państwa i polskiego społeczeństwa spokojnie realizować, z pełną odpowiedzialnością, przy pełnym zachowaniu bezpieczeństwa prawnego, czyli tych, wobec których także i zostają wydane w polskich sądach wyroki, a także, co dla mnie jako prezydenta szczególnie również istotne, zachowania porządku konstytucyjnego – dodał prezydent.

Prezydent Duda: Jesteśmy umówieni

– Jest moim obowiązkiem dopilnować także tego, aby ta ustawa była, przynajmniej w moim przekonaniu, zgodna z Konstytucją, a jeżeli mam wątpliwości, to oczywiście poddać ją sprawdzeniu konstytucyjnemu, a jeżeli są wątpliwości co do meritum, także zaprotestować wobec danej ustawy poprzez odmowę podpisu i weto – podkreślał dalej Duda.

Następnie polityk potwierdził, że konsultował się już w tej sprawie z przedstawicielami obozu rządzącego. – Wczoraj rozmawiałem zarówno z panem premierem, jak i ministrem Szynkowskim vel Sękiem, także z marszałek Witek, kontaktowali się ze mną – mówił prezydent.

– Jesteśmy umówieni. Wierzę w to, że te konsultacje spokojnie się odbędą, z pełną dyskusją na temat każdego poszczególnego punktu i proponowanego tam rozwiązania, tak jak to powinno być, te kwestie powinny być u nas rzetelnie omówione, właśnie przede wszystkim patrząc z punktu widzenia urzędu prezydenta, właśnie przez pryzmat Konstytucji – dodał Duda.

Czytaj też:

"Tutaj coś nie zadziałało". Bielan o spięciu między prezydentem a rządemCzytaj też:

"Sytuacja jest patologiczna i kuriozalna". Kosiniak-Kamysz: Mówiłem to premierowi