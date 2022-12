Jak się nie ubierać

W skrócie: robimy stylówę. Nie wiem, co prawda, czy większość ludzi, wychodząc codziennie rano do pracy, ma na to czas; jest jednak pewne, że bohaterowie portali mają sporo czasu na „fajną stylówę”, która zdobywa potem lajki na Instagramie.

Jestem także pewna, że 93 osoby wybrane w ankiecie „New York Timesa” jako „najbardziej stylowi bohaterowie roku 2022” mają tego czasu więcej niż sporo. Gotówki takoż. Gazeta jest amerykańska, większość tych 93 osób jest zapewne dobrze znana amerykańskim czytelnikom.