Wojna na Ukrainie. Cejrowski: Nie wiem, kto się z kim bije. Lisicki: To jest radykalizm, są ofiary

"Antysystem". Cejrowski: Nie wiem, kto się bije na Ukrainie

Tematem pierwszego odcinka "Antysystemu" jest wojna na Ukrainie. Redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki zwrócił uwagę, że dyskusja na ten temat jest o tyle trudna, że "rządzą nią emocje i każdy, kto ma inne zdanie, natychmiast jest uznany rosyjskim agentem". Publicysta zauważył też, że od kilku miesięcy ciągle możemy przeczytać, że "za chwilę zabraknie Rosji pocisków". – Od marca co chwilę czytam, że mają się skończyć Rosji pociski – mówił.

– Pociski, które oglądamy na zdjęciach i filmach, mają nabite daty z lat 60. Zakładając, że w latach 70., 80., 90., też je produkowano, to skoro oni teraz strzelają czymś, co zostało zrobione w latach 60., to znaczy, że mają całą masę tych pocisków i im ich nie brakuje. Nie wierzę, że nie produkowali później żadnych pocisków. Tylko, po co my o tym rozmawiamy, jak nic nie wiadomo? Czemu nas to interesuje, bo mnie to nie interesuje w ogóle? – pytał Wojciech Cejrowski.

– To co pan wie na pewno? – zapytał Lisicki. – Ja nawet nie wiem na pewno, że się tłuką, bo nie widziałem na własne oczy – odpowiedział Cejrowski. – To jest radykalizm. Sądzi pan, że żyjemy w wielkim matriksie? Przecież to jest. Są ofiary – zaoponował Lisicki. – Niech będzie, ale nie wiem do końca, kto z kim. Jeżeli po obu stronach są te same holdingi, złożone z tych samych pieniędzy i są te same nazwiska po obu stronach, to ja nie wiem, kto się, z kim bije – powiedział Cejrowski.

