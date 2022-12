FIFA odmówiła prośbie Ukrainy. Jest komentarz Zełenskiego

– Mimo odmowy wyemitowania przemówienia, świat usłyszał apel Ukrainy – zauważył Zełenski w swoim wystąpieniu wideo, odnosząc się do decyzji światowej federacji piłkarskiej. Przypomnijmy, że FIFA nie zgodziła się, aby ukraiński prezydent zabrał głos przed rozpoczęciem finałowego spotkania w Katarze.

W swojej codziennej odezwie do narodu, Zełenski stwierdził, że podczas meczy piłkarskiego każdy może pokazać, że jest najsilniejszy, a rywalizacja toczy się „na boisku, a nie na polu bitwy”.

– A najgorsze, co może się zdarzyć, to czerwona kartka, a nie czerwony guzik. Kiedy ludzi łączy piłka nożna, ludzi łączy pokój – podkreślił Zełenski.

Apel Zełenskiego

Prezydent Ukrainy powiedział, że chce zaapelować do całego świata, do wszystkich, którzy cenią sobie pokój i życie. – Chociaż FIFA zablokowała pokazanie tego apelu na stadionie przed ostatnim meczem w Katarze, świat usłyszał nasze wezwanie – powiedział. Jak powiedział ukraiński przywódca, film z jego przesłaniem udostępnili m.in. piłkarze narodowej reprezentacji. Dystrybucję wsparły także kraje sojusznicze. Rozpowszechniły go również tysiące mediów na całym świecie.

– Już tej zimy przygotowujemy specjalny szczyt. Szczyt w imię pokoju. Dla naszego kraju i dla każdego innego narodu, który może doświadczyć tej samej agresji, tego samego terroru, jaki Rosja sprowadziła na naszą ziemię — powiedział Zełenski.

Ukraiński pokój

Zełenski przypomniał, że ukraińska formuła pokoju to "dziesięć jasnych punktów, które są w stanie stworzyć nową architekturę bezpieczeństwa o znaczeniu światowym", których realizacja przywróci wolność ziemi ukraińskiej i całemu narodowi. – A będzie to gwarancją wolności i bezpieczeństwa dla innych narodów. I nie czy, ale kiedy to zadziała dla Ukraińców. I dlatego zapraszamy naszych partnerów do wykazania się przywództwem w zapewnianiu pokoju w taki sam sposób, jak przywództwo różnych krajów i różnych mężów stanu przejawia się obecnie w wolności obronnej – podkreślił Zełenski.

Ukraiński prezydent wyraził przekonanie, że agresja Rosji załamie się. – I żeby wszyscy inni potencjalni agresorzy świata nie odważyli się powtórzyć tego, co robi Kreml – podkreślił Zełenski.

