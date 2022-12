Premier Serbii: Jesteśmy na granicy wybuchu konfliktu zbrojnego

Sytuacja w Kosowie zaostrzyła się na początku grudnia po zatrzymaniu przez kosowską policję Dejana Pantica, byłego serbskiego policjanta, na przejściu granicznym Jarinje na granicy administracyjnej między Kosowem a środkową Serbią. Ludność serbska zaczęła wznosić barykady na autostradzie w kilku osadach w pobliżu punktu kontrolnego i wyszła na ulice w proteście przeciwko wywiezieniu Pantica do Prisztiny.

Serbska premier Ana Brnabic, powołując się na służby bezpieczeństwa, powiedziała w poniedziałek telewizji RTS, że sytuacja w Kosowie jest "na krawędzi wybuchu konfliktu zbrojnego". Oceniła, że jedynym wyjściem jest pełne wdrożenie porozumień brukselskich, które staną się podstawą do nowych ustaleń.

– Ale kto może zagwarantować nowe porozumienia, jeśli stare nie zostaną wypełnione? Bruksela nie jest w stanie tego zrobić, była gwarantem porozumień brukselskich, które nie zostały zrealizowane. Kto zagwarantuje, Waszyngton? Marsjanie? – powiedziała Brnabic, którą cytują rosyjskie agencje prasowe.

Konflikt Serbii i Kosowa

Serbia nie uznaje niepodległości Kosowa, nie używa jego nazwy, jak i słowa "granica". Spośród państw Unii Europejskiej nie uznają go również Grecja, Hiszpania, Rumunia, Słowacja oraz Cypr. Serbia formalnie stara się wejść do UE, ale warunkiem akcesji jest właśnie uznanie Kosowa, co władze w Belgradzie kategorycznie odrzucają.

Na terenie Kosowa działają międzynarodowe siły pokojowe NATO (KFOR) oraz policyjna misja Unii Europejskiej (EULEX). W nocy z soboty na niedzielę funkcjonariusze UE zostali zaatakowani grantem ogłuszającym, ale nikt nie został ranny.

15 grudnia prezydent Serbii Aleksandar Vucic poinformował, że Rada Ministrów podjęła decyzję o skierowaniu do misji NATO w tej prowincji wniosku o powrót serbskiego wojska i policji do Kosowa zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244.

